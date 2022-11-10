Во Владимирской области выросло число преступлений, связанных с наркотиками

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За девять месяцев этого года во Владимирской области произошло 12 053 преступления. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общей статистике составила 27,9 процента (в январе-сентябре 2021 года цифра была выше – 29,8 процента), раскрываемость составила 60 процентов. В количестве раскрытых преступлений на долю тяжких и особо тяжких приходилось 22,9 процента.

Наиболее распространенными преступлениями стали: кража (4748 случаев), мошенничество (2513), грабеж (376), а также угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (343). Кроме того, зарегистрировано 117 фактов нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть человека, двух или более лиц.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 1,2 процента. На долю незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и пересылки наркотических веществ приходилось 67,7 процентов. Менее месяца назад в Кольчугинском районе была ликвидирована подпольная лаборатория, устроенная в частном доме. Было изъято почти 44 килограмма наркотических веществ, около трех тысяч литров химических реактивов, оборудование. Плюс полицейские остановили большегруз с 67 бочками с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны. Пять подозреваемых находятся под стражей.

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уменьшилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (на 58,8 процентов меньше, чем в прошлом году) и алкогольного опьянения (на 10,7 процента меньше). Сократилось и количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (меньше на 21,1 процента). С использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств было совершено 19 преступлений (увеличение на 46,3 процента).

В общественных местах произошло 3403 преступления, на улицах, площадях, в парках и скверах — 1669, из которых 263 отнесли к тяжким и особо тяжким. В 3425 случаях на преступления пошли люди, не имеющие постоянного дохода, причем безработных из них всего трое. На втором месте — ранее судимые, таких 1748. Также в 880 случаях преступления совершили женщины, в 158 — несовершеннолетние. Доля пьяных оступившихся подростков составила 11,4 процента, что больше, чем в прошлом году.