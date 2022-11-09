Экс-вице-губернатор Григорий Вишневский приехал в суд с уголовным кодексом

Григорий Вишневский. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Бывшего врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского обвиняют в трех эпизодах получения взяток, а также в одном мошенничестве. Сам экс-чиновник вину не признал.

Из материалов дела следует

На первом судебном заседании присутствовал государственный обвинитель Артем Туров, собственно Григорий Вишневский, которого привезли под конвоем из следственного изолятора, а также назначенный ему бесплатный адвокат.

Как уточнил судья Николай Урлеков, столичный защитник топ-чиновника, который должен блюсти его интересы по договору, прислал ходатайство о переносе судебного заседания, так как не может приехать из-за участия в других процессах. С этой бумагой московский адвокат попросил ознакомить его подзащитного, для чего был сделан короткий перерыв.

Надо сказать, что Григорий Вишневский держался спокойно. Прибыл он в зал суда уже не в строгом костюме, а в простых спортивных брюках и в рубашке. В руках он держал видавший виды уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, с которым постоянно сверялся по ходу заседания.

Григорий Вишневский постоянно сверялся с УК РФ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После того, как Вишневский внимательно изучил переданную ему судом бумагу от адвоката, заседание продолжилось. И тут возник один несколько неожиданный нюанс. Как выяснилось, Григорий Вишневский не получил копию обвинительного заключения.

- Мне просто не передавал ни следователь, никто…, - заявил Вишневский

- В материале имеется отметка, что от получения вы отказались. В связи с этим имеется необходимость в ее получении для (обозначения — Авт.) дальнейшей позиции? – спросил судья.

- У адвоката она есть, я в ней не нуждаюсь, - ответил Вишневский.

Однако ввиду того, что нанятый чиновником защитник прибыть не смог, решено было заседание перенести. Это решение поддержал и гособвинитель Артем Туров, и предоставленный Вишневскому государственный защитник.

В итоге следующее заседание состоится 14 ноября, так как в этот день у Григория Вишневского истекает срок меры пресечения в виде заключения под стражу, который необходимо будет продлить.

После этого Григорий Вишневский под конвоем покинул зал судебного заседания.

Четыре эпизода

Напомним, следователи полагают, что Григорий Вишневский с августа по ноябрь 2021 года получил от фирмы из Московской области 550 тысяч рублей за содействие в получении тендера на проведение капремонта здания ковровской гимназии №1. Помимо прочего, руководитель компании оплатил чиновнику авиабилеты на 55 тысяч рублей.

Вишневский обещал оказать покровительство, в том числе беспрепятственную приемку работ, а также получение других контрактов во Владимирской области на аналогичных объектах.

Госзащитник Вишневского и судья Николай Урлеков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Также с июля по ноябрь 2021 года Вишневский лично и через посредников получил от директора подведомственного автономного учреждения и гендиректора коммерческой фирмы более 150 и 79 тысяч рублей соответственно за покровительство и попустительство по службе.

Что касается мошенничества, то, по версии следствия, Вишневский обманул представительницу другой фирмы, взяв у нее 150 тысяч рублей якобы в виде пожертвований на социальные нужды владимирцев, а сам оставил деньги себе.