Во Владимирской области в 2022 году 122 водителя попали в колонию за вождение в нетрезвом виде

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях УМВД России по Владимирской области опубликовало статистику по числу водителей, задержанных за вождение автомобиля в состоянии опьянения и санкциям, которые к ним в итоге применили.

Пьяным море по колено

Хотя формально число аварий с участием пьяных водителей сократилось почти на треть, цифры по числу задержанных говорят о том, что проблема пока еще актуальна. Каждый день по региону инспекторы ГИБДД выявляют по 20 человек, управляющих транспортом в пьяном виде. А ведь есть еще тех, кого не поймали. К примеру, только с начала февраля на владимирских дорогах задержано уже почти 300 таких нарушителей.

В региональном главке полиции признают, что не всегда штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 2 года останавливает таких автомобилистов. Многие из них попадаются повторно, а это уже уголовная статья с соответствующим наказанием.

Из последних примеров в полиции привели итоги рейда, состоявшегося в минувшие выходные. Так, в Петушинском районе остановили «Шкоду» под управлением 41-летнего петушинца. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказался. В ходе разбирательства обнаружилось, что раньше его уже задерживали за пьяные покатушки.

В Александровском районе при схожих обстоятельствах задержали 31-летнего водителя «Форда». Мужчина оказался пьян, но не стал отрицать этого факта и прошел тест на алкоголь на месте. Полицейские выяснили, что и его лишили прав в минувшем августе на полтора года.

Теперь оба автолюбителя стали фигурантами уголовных дел за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

Кстати, общие цифры по числу фигурантов этих дел во Владимирской области просто обескураживают. Только в 2022 году их было возбуждено 487 штук. Причем из них 447 уже рассмотрено судами.

- В результате 122 водителя лишены свободы на определенные сроки, в 287 случаях назначены обязательные или исправительные работы, к 38 гражданам применены штрафные санкции, - уточнили в региональном главке полиции.

Так, в январе в колонию отправили водителей из Александровского и Гусь-Хрустального районов. Первого приговорили к 9 месяцам заключения, второго к 1 году. Между прочим, штрафы за это преступление тоже немалые. Например, водителя из Муромского района оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Экипаж для поимки пьяных

В областном центре ситуация не лучше. Не останавливает автолюбителей и гораздо большее, нежели в районах, количество экипажей ГИБДД и присутствующая буквально под боком областная спецрота ДПС. По словам сотрудников городской Госавтоинспекции, нетрезвых автолюбителей задерживают ежедневно.

- За январь было выявлено 47 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения впервые, еще 33 человека от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также 14 автолюбителей задержаны за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, - уточнил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Владимирской области Валерьян Шируков.

Таким образом, за месяц в столице региона задержано 94 пьяных водителя, что довольно много. Для сравнения, год назад за это же время задержали 66 граждан, севших за руль «под мухой».

Причем с начала текущего года во Владимире зафиксировано уже два ДТП с участием пьяных водителей, в которых пострадали люди, причем одно из них случилось прямо на 1 января.

Как говорят в городской Госавтоинспекции, судить о причинах такого поведения людей сложно, однако во многом в увеличении цифр свои плоды дает профилактика.

- Ежедневно, даже не проводя рейдовые мероприятия, выделяется как минимум один экипаж на выявление именно водителей, находящихся в состоянии опьянения. Это злостное нарушение, и основной задачей экипажа является именно его профилактика, - рассказал Валерьян Шируков.

Кроме того, как минимум дважды в неделю во Владимире проводятся специальные рейды ГИБДД, включая сплошные проверки. Например, ближайшее ожидается 23 февраля, а в целом за праздники ДПС как минимум дважды сделает подобные выходы.

В целом же по региону число аварий с участием пьяных водителей сократилось в минувшем году на 28,4 процента, причем общее количество таких ДТП от общего числа составляет 8,6 процента. К сожалению, на пьяных приходится почти четверть всех погибших и пострадавших на дорогах Владимирской области.