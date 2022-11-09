43 процентам владимирских школьников не нравится питание в столовых

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно во Владимирской области проходит опрос питания в школах и детских садах. И результаты не радуют. Большинство учащихся и их родителей не довольны едой в столовых.

Печень не едят

- Около 43 процентов школьников говорят, что им питание не нравится — еда невкусная и холодная. То же самое нам говорят и родители — 73 процентов опрошенных. Они считают, что в рацион необходимо добавить больше молочных продуктов и фруктов. Над этим, конечно, нужно думать. Мы все прекрасно понимаем, что продукты из печени и субпродуктов дети не едят, но, к сожалению, это должно обязательно присутствовать в меню, - рассказала в эфире телеканала «Губерния-33» уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

В свою очередь, омбудсмен обращает внимание на культуру питания дома. Во многих семьях ребенок привык питаться бутербродами или фастфудом, и неудивительно, что он отказывается есть здоровую еду в школе. Так что ответственность в этом вопросе ложится и на родителей.

К слову, с 1 октября в школах подорожало питание. Завтраки — на 25 процентов (с 40 до 50 рублей), обеды — на 20 процентов (с 50 до 60 рублей). В мэрии уточнили, что в течение года росли цены на все продукты (и с этим нельзя не согласиться), поэтому и назрела необходимость поднять стоимость школьного питания.

Слишком много сладкого

Есть некоторые проблемы с питание и в детских садах. В январе прошлого года плату за пребывание в дошкольном учреждении повысили со 149 до 161 рубля. Но при этом чиновники пообещали, что в садиках изменится меню. В рационе малышей должны были появиться мясо индейки (так как оно гипоаллергенное, а сейчас много детей-аллергиков), язык, печень, хотели добавить овощи.

Но, видимо, что-то пошло не так. Владимирцы рассказывают, что за год индейки и языка в рационе не появилось. Печень как давали, так и дают в виде суфле. Дети и даже сами воспитатели такое блюдо не жалуют. Что касается овощей, то и здесь разнообразия нет - ребятам дают привычную картошку, рагу, капусту, а также салаты из свеклы и моркови. Никаких изысков.

- Из фруктов домой забираем в основном яблоки, реже — груши, несколько раз давали апельсины. Но вот к чему у меня, действительно, претензии, так это к количеству сахара. Все напитки (чай, какао, соки, компоты) приторные, на полдник часто дают сырники со сгущенкой плюс сладкую булочку. И это не говоря уже о том, что на дни рождения дети приносят конфеты и другие лакомства, - говорит жительница областного центра Вероника.

Прокурорские проверки

Кстати, свою проверку в детских садах и школах провели Роспотребнадзор и прокуратура. Об ведомства нашли нарушения, в том числе в части питания. В частности, есть нарушения технологии приготовления блюд и правил обработки продуктов, а также нарушения требований к отбору и условиям хранения суточных проб, мытью посуды, нарушения в ведении учетной документации пищеблока. Было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях, наложено 127 штрафов на общую сумму 730 тысяч рублей.

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Справедливости ради надо отметить, что к качеству самого питания претензий не было. В отчете специалистов областного Роспотребнадзора было сказано, что «примерное меню составлено с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов, используется йодированная соль. В дошкольных образовательных учреждениях контролируется выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка. Случаев уменьшения объема порций готовых блюд, фактов необоснованной замены блюд, сокращения ассортимента поставляемых продуктов и сырья, а также ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках детских садов, в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий не зафиксировано».