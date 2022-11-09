Пробку на М-7 в Петушинском районе можно будет объехать за деньги

Фото предоставлено ГК "Автодор".

Через несколько недель головная боль многих автолюбителей может наконец-то прекратиться: участку федеральной трассы М-7, проходящему через территорию Петушинского района, в частности, через Покров, появится альтернатива.

Ценник пока неизвестен

В Госкомпании «Автодор» рассказали, что уже в декабре запустят движение участке, который официально называется «первым пусковым комплексом первого этапа трассы М-12». На днях специалисты полностью завершили там укладку асфальтобетона, и теперь завершают нанесение дорожной разметки, установку ограждений и опор освещения, коих здесь будет 2700 штук. Однако вместе с ним запустят и еще один участок.

- Кроме 48 километров первого пускового комплекса первого этапа планируется запустить и 11 километров второго этапа, - объяснила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Для автолюбителей и шоферов это означает, что фактически по трассе М-12 во Владимирской области уже через месяц можно будет проехать от Петушков до развязки с дорогой «Владимир-Муром-Арзамас» в Гусь-Хрустальном районе. Эти 11 километров станут чем-то вроде «перемычки», соединяющей уже готовый дублер Южного обхода и «первый пусковой комплекс». Правда, специалисты пока не смогли уточнить — откроют оба отрезка одновременно или с небольшим интервалом.

В «Автодоре» видят в открытии нового участка М-12 возможность объехать «вечную пробку» в Покрове, на которую совершенно справедливо жалуются водители. Правда, сами автолюбители отнеслись к новости неоднозначно. Одни обрадовались, другие насторожились.

- Сперва посмотрю на стоимость, а уже потом приму решение — ехать по М-12 или по-старинке через М-7, - резюмировал водитель из Владимира Василий Никитин. - Автобан – это хорошо, но не нужно забывать, что альтернатива-то выходит только платная.

Впрочем, в ГК «Автодор» объяснили, что пока окончательное решение о стоимости проезда на новых участках не определена — это будет сделано ближе к открытию. Напомним, что на уже открытом участке М-12, являющимся дублером Южного обхода, водители платят по 104 рубля за легковушку и по 312 рублей за грузовик или автобус. Специалисты «Автодора» отметили, что ценник устанавливали, исходя из покупательской способности жителей Владимирской области.

Фургон с транспондером

Тем временем «Автодор» поделился еще одной важной новостью. На 164 километре федеральной трассы М-7 «Волга» начал работу «Мобильный пункт поддержки и обслуживания пользователей платных дорог».

Фото предоставлено ГК "Автодор".

Это фургон, раскрашенный в фирменные «автодоровские» цвета, который будет стоять в районе деревни Хрястово Воршинского сельского поселения по ходу движения из Москвы. Ориентиром может служить находящийся неподалеку завод «Волгабас».

- При обращении в мобильный пункт поддержки можно получить полную консультацию по правилам проезда и оплаты на М-12, а также приобрести или пополнить транспондер T-pass и подключить расширенную гарантию на устройство, - объяснили сотрудники автодорожного ведомства.

Транспондер — это гаджет, при помощи которого производится списание средств за проезд по платным автобанам, крепить его нужно на зеркало заднего вида прямо под лобовым стеклом. По сути, это наиболее простой вариант оплаты. Многие владимирцы уже имеют эти устройства, но многие до сих пор спрашивают, где их купить, так как в свободной продаже такой гаджет найти крайне сложно.

Правда, работать красно-белый фургон с транспондерами будет не круглосуточно, а лишь с 9.00 до 21.00. Зато без выходных.