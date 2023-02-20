Во Владимире «пьяного врача» станции скорой помощи уволили с работы

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад к нам в редакцию пришел отец трехлетнего мальчика Алексей Хренков, который рассказал, что на вызов к его ребенку приехал «нетрезвый врач скорой помощи». Официальные органы провели по этому поводу проверку и подтвердили произошедшее.

Отек не диагностирован

По словам Алексея, эта история началась в двенадцатом часу ночи, когда его малышу дома вдруг стало плохо — родители проснулись от того, что ребенок хрипел. Мама и папа поняли, что у сына начался приступ удушья, и срочно вызвали бригаду СМП.

Однако когда бригада прибыла, супруги Хренковы заметили, что у доктора красные глаза и шаткая походка. Сперва списали все на усталость, но когда врач нагнулся, чтобы посмотреть горло малыша, Алексей почувствовал резкий запах алкоголя, исходивший от доктора.

По словам отца, медработник осмотрел горло ребенка и сказал, что не видит отека, а когда начались вопросы по поводу его собственного состояния, заявил: «Я ведь оказываю помощь».

Родителей эта формулировка не устроила — они отстранили «пьяного врача» от ребенка и позвонили на станцию СМП, где все рассказали и потребовали другую бригаду.

Сам «пьяный врач» покинул квартиру, не дожидаясь приезда коллег. Уже вторая бригада действительно диагностировала у мальчика отек горла и оказала всю необходимую помощь.

К счастью, впоследствии малыш выздоровел, но возмущенные родители написали жалобу в прокуратуру, а также обратились в Росздравнадзор.

В свою очередь, мы тоже сделали официальный запрос в Минздрав региона и позвонили на станцию «скорой помощи» Владимира и в прокуратуру.

Главный врач владимирской ССМП Георгий Жуков подтвердил, что по факту произошедшего они проводят служебную проверку, а 13 февраля Минздрав Владимирской области сообщил нам следующее: «В связи с необходимостью приобщения к материалам служебной проверки соответствующей документации, установления иных обстоятельств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного решения по фактам, указанным в обращении, предоставление результатов проверки на сегодняшнее число не представляется возможным».

Официальные документы

Однако уже через два дня сам отец мальчика Алексей Хренков рассказал, что ему поступили две бумаги. Одна пришла из Росздравнадзора, который 14 февраля перенаправил обращение непосредственно главному врачу Станции СМП Владимира для рассмотрения.

Вторым документом оказался, собственно, ответ за подписью главврача ССМП Георгия Жукова. В нем сообщалось, что «трудовые отношения между врачом и станцией скорой медицинской помощи Владимира прекращены». Ответ датировался 16 февраля.

В прокуратуре Владимирской области добавили, что надзорное ведомство Владимира тоже закончило проведение проверки.

- По результатам проверки изложенные факты подтвердились, главному врачу станции СМП Владимира было внесено представление, по итогам рассмотрения которого сотрудник был уволен, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

О причинах, побудивших врача (а им оказался именно врач, а не фельдшер) принять алкоголь на дежурстве, не сообщалось ничего.

Родители малыша настаивали на том, что «пьяный доктор» не оказал помощь их ребенку, так как не стал дожидаться приезда коллег, но пока состава преступления правоохранительные органы в этом не усмотрели.

Сам Алексей Хренков рассказал, что все же удовлетворен исходом этого дела.

- Если это так, то конечно, удовлетворен. Я считаю что врач — это призвание, а пьяный врач, как бы это высокопарно не звучало, преступник: лечить детей пьяным и при этом ставить неправильные диагнозы, говорить что с ребенком все нормально, когда он у меня на руках задыхается, это ничем не оправдывается. Ни низкими зарплатами, абсолютно ничем, - заключил Алексей.

Мы же будем дожидаться окончательного официального ответа от Минздрава Владимирской области.