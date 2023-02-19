В лесах Владимирской области разложат миллион доз вакцины от бешенства

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Несмотря на принимаемые меры, на территории городов и районов Владимирской области систематически регистрируются случаи бешенства животных. О принимаемых в связи с этим мерах рассказал исполняющий обязанности начальника региональной инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Александр Григорьев.

Лиса с улицы Добросельской

Руководитель областной Госветинспекции оговорился, что к бешенству следует относиться со всей серьезностью: заболевание настолько опасно как для животных, так и для человека, что после возникновения первых клинических признаков еще не было ни одного случая выздоровления, все они оканчивались летальными исходами.

- Серьезность проблемы обусловлена также большим количеством зарегистрированных случаев на территории России в целом, но особенно в Центральном федеральном округе, стабильно неблагополучном по данной инфекции. Проблема в том, что основным источником заболевания, по крайней мере, во Владимирской области, является дикая фауна, - рассказал Александр Григорьев.

Говоря цифрами, за весь прошлый год во Владимирской области было зарегистрировано 74 случая бешенства животных, причем в 70 процентах этих ситуаций болели именно дикие звери — лисы и енотовидные собаки. Из домашних животных чаще всего заражались собаки, в небольшом количестве кошки, а также имелось по одному случаю, когда бешенство передалось овце и козе.

- Во всех случаях при расследовании было установлено, что они имели контакт с дикой фауной — с животным, которое их покусало. Поэтому фактор возникновения заболевания остается актуальным и на настоящий год, - объяснил главный госветинспектор региона.

Нынешний год принес нам уже 10 случаев бешенства, причем два из них зарегистрированы на территории Владимира. Так, бешеную лису обнаружили на улице Добросельской, а буквально на днях на территории Загородного парка был найден труп лисенка, тоже болевшего этим опасным недугом. Сейчас в обоих точках проводится вакцинация домашних животных.

В целом, рекордсменом по числу случаев в нынешнем году стал Камешковский район — здесь от бешенства пострадало уже пять животных. Еще два случая отмечены в Ковровском и один в Вязниковском районе. К слову, в 2022 году наибольшее число заражений отмечалось в Киржачском районе, где выявили 17 больных животных и в Камешковском районе, где заболели 14 зверей.

На середину текущего февраля во Владимирской области неблагополучными по бешенству объявлены 23 населенных пункта, там введены ограничения на передвижение домашних и сельскохозяйственных животных.

Лекарство для зверей

Для борьбы с бешенством на 2023 год ветеринары запланировали проведение вакцинации около 54 тысяч домашних животных и еще около 3600 сельскохозяйственных голов в неблагополучных населенных пунктах.

А вот с дикими зверями, живущими во владимирских лесах, ветврачи намереваются поработать более масштабно.

- Для этого на протяжении нескольких лет применяется оральная антирабическая вакцина (приманка, которую зверь съедает — авт.). Если в прошлом году в лесных массивах было разложено совместно с охотпользователями около 700 тысяч доз, то на этот год мы постараемся провести раскладку более 1 миллиона доз этой вакцины, - рассказал Александр Григорьев. - Это мероприятие — один из серьезных факторов, который сможет сдержать распространение данной инфекции.

«Лесную» вакцину должны поставить в регион весной, и уже в апреле, в крайнем случае в мае ее разбросают по лесам. Точно такую же вакцинацию ветврачи проведут осенью, когда у зверей появится молодняк.

- Но проблемы, связанные с иммунизацией диких животных, остаются актуальными. Потому что по понятным причинам каждому конкретному животному препарат не дозируется, и эффективность вакцины мы постараемся отследить в ходе мониторинга после весенней вакцинации, - говорит Григорьев.

Отслеживать будут так: в местах, где разбрасывали вакцину, отстрелят несколько десятков лисиц, в зависимости от величины площади участка. Затем их доставят во Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных, который проведет ряд исследований и установит, съели эти лисы вакцину или нет. В частности, это будет видно по наличию соответствующих маркеров в костной ткани животного и по наличию титров антител. Уже исходя из полученной информации ветврачи смогут понять, насколько эффективными были мероприятия.

- В прошлом году итоги были весьма скромные — порядка 20 процентов. Но мониторинг был достаточно маленьким, всего в несколько голов, поэтому статистически он не очень достоверный. Будем просить провести более расширенный мониторинг, чтобы увидеть более реальную картину этой работы, - заключил Александр Григорьев.

КОНКРЕТНО

В последнее время владимирцы все чаще становятся свидетелями того, как лисицы приходят на территорию городов и деревень. По словам Александра Григорьева, такое поведение стало наблюдаться не только у бешеных, но и у совершенно здоровых животных, которых гонит к людям отсутствие пищи в лесу. Однако нормальное дикое животное на контакт с человеком даже в поселке не идет, и питается все чаще на каких-либо свалках.

В любом случае, если заметите лисицу или другое дикое животное, контактировать с ним не следует, так как неизвестно, заражено оно бешенством или нет, равно как и неизвестно, на какой стадии развития заболевания зверь может находиться.

- Если контакт с таким животным все же был, необходимо немедленно обращаться в медицинское учреждение для получения медпомощи. Также в обязательном порядке следует прививать своих домашних питомцев, - заключил Александр Григорьев.