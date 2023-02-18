Владимирская медицина готовится к возможной вспышке кори

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Некоторое время назад среди владимирцев прошли слухи о возможной вспышке кори, которую якобы прогнозируют на конец зимы. Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов подтвердил, что такой сценарий возможен.

Учителей защитить в первую очередь

Впрочем, пока говорить о каких-то вспышках этой крайне заразной болезни на территории региона более, чем преждевременно. И все же врачи не сидят сложа руки.

- С точки зрения ожидаемости мы не можем не реагировать на новостную повестку, которая есть в стране. Вспышка кори была в Новосибирске, потом зафиксированы отдельные случаи в Москве. Там проводится обучение медперсонала и фельдшеров скорой помощи на раннее распознавание таких случаев. И, конечно, мы тоже такую работу проводим, проводим освежающие курсы для медперсонала по диагностике этого заболевания, - рассказал Артем Осипов.

Главный врач региона напомнил, что корь характеризуется крайней степенью заразности и в этом плане превосходит даже ковид. В последний раз серьезная вспышка кори наблюдалась во Владимирской области в 2019 году и тогда врачам весьма тяжело было держать процесс распространения заразы под контролем.

В любом случае, самым эффективным методом профилактики этой болезни по-прежнему остается прививка. И именно на нее теперь делается упор региональным здравоохранением.

- В детстве мы все проходили вакцинацию (от кори — авт.) в два этапа, а в 35 лет проводится вакцинация на оставшуюся продолжительность жизни, - говорит Артем Осипов. - Сейчас мы проводим координирующую работу с медперсоналом, чтобы в первую очередь довакцинировать, провести подчищающую иммунизацию по медперсоналу, потому что они все равно будут сталкиваться с этой инфекцией.

Одновременно врачи собрали информацию от школ и детских садиков по количеству сотрудников, которым тоже требуется привиться от кори. Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины, которую расходуют именно на тех, кто занят в работе с детьми.

Кому достанется прививка

Кстати, наши читатели рассказали, что прививку от кори взрослым сделать пока не получается. Например, жители Мурома столкнулись с тем, что в государственных медучреждениях вакцины банально нет. Медработники объяснили обратившимся, что до города вакцина якобы не дошла.

Министр здравоохранения подтвердил, что первая поступившая в рамках национального календаря партия действительно пришла буквально на днях и составила всего 600 доз вакцины.

- Их мы главным образом отрабатываем по тем контингентам, которые я назвал (сотрудники школ и детсадов — авт.). По медработникам у нас был своей резерв. А следующий транш вакцины будет распространен на население в целом, - добавил Артем Осипов.

Так что пока с этим делом остаются трудности. В общей сложности во Владимирскую область должны поставить 5500 доз вакцины от кори, что тоже не очень много.

- Мы запрашивали коммерческие предложения, пытались купить за областной бюджет, но нам сказали, что пока будем работать в рамках той заявки, которую субъект направил плановом порядке, - признался Осипов.

Иными словами, пока иммунизацию от кори можно пройти не везде, хотя в коммерческих клиниках за деньги эту услугу оказывают.

Что касается детей, то тут вопрос вовсе держится на строжайшем контроле — никаких запоздалых прививок быть не должно.

Впрочем, сотрудников региональной медицины куда больше беспокоит вопрос не с местными жителями, а с приезжими рабочими из других стран. Вопрос во многом лежит на совести работодателей, но в Минздраве региона надеются, что совместно с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области найдут решение и этой задачи.

В любом случае, паниковать владимирцам ни в коем случае не следует — ситуацию доктора контролируют.