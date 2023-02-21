Суздальскую больницу на время ремонта частично переведут в Камешково

Фото Министерства здравоохранения Владимирской области.

В ходе состоявшейся на днях пресс-конференции министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов затронул волнующий многих жителей Суздальского района вопрос: как будут оказывать медпомощь в районной больнице в ходе грядущего капитального ремонта.

Доставят автобусами

Как известно, к 1000-летию Суздаля преобразится и районная больница. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, а Минздрав региона уже задумался над тем, как именно «раскидать» отделения ЦРБ, ведь на время здание придется закрыть.

- Неужели нам придется ездить куда-то за собственные деньги? - задались вопросом сразу несколько наших читателей из числа местных жителей.

Оказывается, речь о тратах из своего кармана на поездки к докторам вовсе не ведется.

- Экстренная госпитализация будет организована скорой медицинской помощью. Здесь все как работало, так и работает. На плановую госпитализацию будет организовано транспортное сообщение, - объяснил Артем Осипов.

Иными словами, в экстренном порядке «скорые» повезут больных в другие больницы Владимирской области, а «плановых» пациентов, скорее всего, автобусами станут транспортировать во временно переехавшие отделения Суздальской ЦРБ.

Министр здравоохранения заметил, что в нынешнем году ремонт состоится не только в Суздале. Например, ближе к лету начнут реконструкцию поликлиники в городе Карабаново Александровского района, где тоже придется куда-то переводить пациентов. А в Собинской ЦРБ ремонт начался уже сейчас, но благодаря имеющимся помещениям руководство медучреждения смогло наладить работу отделений в пределах территорий самой больницы.

- В Суздале площадей меньше, но здесь как раз поможет Камешковская ЦРБ. Почему и было принято решение, что главный врач Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин возьмет в управление Суздальскую больницу, чтобы на своих площадях разместить суздальские отделения, - рассказал Артем Осипов.

Эти меры позволят не только продолжить оказание медицинской помощи жителям Суздальского района, но и дадут возможность сохранить рабочие места и зарплаты врачей и медсестер, так как в период закрытия отделений им доставались бы урезанные выплаты.

Детское отделение и стоматологию оставят

Уже сейчас на территорию Камешковской больницы согласован перевод «плановых» хирургии, реанимации и гинекологии. А вот отделение терапии должно будет перебраться в отремонтированное здание одной из амбулаторий — на днях докторам предстоит выехать на его осмотр.

- Что касается детского отделения, то пока мы ищем площади на территории Суздаля, чтобы никуда не увозить детей, - добавил Артем Осипов.

А вот лаборатории и отделения стоматологии намереваются так и оставить в здании Суздальской ЦРБ.

- Стоматология не предусматривает круглосуточное пребывание, там можно потерпеть шум дрели, тем более рядом работает бормашина. А для круглосуточных стационаров нужно создавать более комфортные условия, - заключил Артем Осипов.

По словам главного врача Владимирской области, на все эти мероприятия у Минздрава региона есть около полутора-двух месяцев, после чего состоятся конкурсы, и на площади Суздальской ЦРБ зайдут подрядчики. К этому моменту необходимо успеть окончательно решить все вопросы с маршрутизацией.