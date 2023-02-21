Во Владимирской области выявили больше тысячи нарушений по нацпроектам

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Областная прокуратура подвела итоги своей работы за 2022 год. И если с тяжкими и особо тяжкими преступлениями становится лучше (в прошлом году их число снизилось с 4779 до 4519), то вот с коррупционными преступлениями и преступлениями, связанными с реализацией федеральных нацпроектов все сложнее.

7 уголовных дел, свыше тысячи нарушений

На реализацию во Владимирской области нацпроектов и социально-значимых программ выделено больше 14 миллиардов рублей. Не удивительно, что прокуратура внимательно следит за тем, как они выполняются. По результатам проверок вскрыто свыше 1 тысячи нарушений, 350 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 7 уголовных дел.

В частности, на строительство Рпенского проезда во Владимире выделено более 3 миллиардов рублей. В ходе проверки были установлены факты внесения недостоверных сведений о виде и стоимости уложенных дорожных настилов, в результате чего похищено 3,3 миллиона рублей. Расследуется уголовное дело.

Также прокурорами пресечено почти 2 тысячи коррупционных преступлений, 860 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 44 – к административной, 5 служащих лишились своих должностей в связи с утратой доверия. Впервые в области был предъявлен иск об обращении в доход государства дорогостоящего имущества местного депутата, стоимостью свыше 80 миллионов рублей, приобретенного на незаконные доходы. Было возбуждено 17 уголовных дел о коррупционных преступлениях в сферах госзакупок, ЖКХ, долевого строительства. Ряд дел уже рассмотрены судом, по всем вынесены обвинительные приговоры.

Долги и отсутствие лекарств

Много раз приходилось прокуратуре заниматься вопросами соблюдение трудовых прав работников, включая выплату зарплаты, обеспечение безопасных условий труда. В результате вмешательства прокуроров удалось снизить размер задолженности по зарплате на 113 миллионов рублей, на банкротных предприятиях ликвидированы долги перед сотрудниками на сумму более 29 миллионов рублей.

Больным вопросом до сих пор остается обеспечение льготными лекарствами, соблюдение порядка оказания медицинской помощи, оснащения больниц необходимым оборудованием и строительства медицинских учреждений в рамках национального проекта. Количество выявленных нарушений приблизилось к 2 тысячам, в суды направлено почти 400 заявлений, в том числе о взыскании в пользу пациентов более 11 миллионов рублей, затраченных на самостоятельную покупку медикаментов. На текущий момент число не обслуженных рецептов сократилось более чем в 100 раз.

Также в прокуратуре обратили внимание на частые нарушения в работе чиновников с предпринимательским сообществом. Так, 25 должностных лиц привлечены к административной ответственности за то, что создали долги перед предпринимателями на сумму, превышающую 93 миллиона рублей. Речь идет о нарушениях сроков оплаты исполненных по контрактам обязательств. А еще управление административными зданиями администрации области заключило 66 договоров аренды недвижимости для организации торговли. Несмотря на действие льгот для коммерсантов в период пандемии, понижающие коэффициенты к арендной плате не применялись. Ущерб предпринимателям оценили в сумму свыше 25 миллионов рублей.

Коммунальные схемы

Особое внимание в прокуратуре уделили эффективности и законности передачи объектов ЖКХ в концессию. В 6 районах области объекты тепло- и водоснабжения неправомерно использовались коммерческими организациями. В суд направлено 12 исковых заявлений о признании незаконными действий муниципалитетов и обязании организовать проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений.

Во Владимире управляющая компания незаконно собрала деньги с жителей в качестве платы за электроснабжение. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В Вязниковском районе почти 1000 жителям поселка Октябрьский сделали перерасчет платы за ненадлежащее холодное водоснабжение на 1,7 миллиона рублей. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По иску прокурора разрабатывается проектная документация на строительство нового водопровода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5043 человека получили обвинительные приговоры, каждого четвертого осужденного приговорили к реальному лишению свободы.

47 тысяч обращений поступило в прокуратуру в 2022 году, цифра выросла на 11,3 процента. Часто жалобы владимирцев служили поводом для проверок в сфере долевого строительства, здравоохранения, транспортного обслуживания, реализации трудовых, жилищных и иных прав.