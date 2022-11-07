Владимирцы жалуются, что автобусов «Радужный - Владимир» стало меньше

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Исторически сложилось, что направление из Радужного до Владимира и обратно стало одним из самых востребованных во Владимирской области. И не удивительно, ведь закрытый городок почти в полном составе учится и работает в областном центре. Однако в последнее время жители ЗАТО обратили внимание, что число рейсов сократилось.

«Теневые рейсы»

По словам горожан, уехать домой и обратно они, конечно, могут, но интервалы в движении автобусов №115 в определенные часы выросли. Это приводит к тому, что салон набивается почти битком.

- Это неудобно, да и по времени не всегда стыкуется с работой, - объясняет житель Радужного Александр. - Мы понимаем, что каждые полчаса автобус пускать сложно, но неужели нельзя выпустить больше машин хотя бы утром? Например, сделать рейс в 7 часов утра.

В первую очередь жители Радужного хотят, чтобы в пиковые часы на линию стало выходить больше автобусов. Однако на самом деле сделать это не так просто. Маршрут много лет обслуживает муниципальное предприятие «АТП ЗАТО город Радужный». Обвинить его в малом количестве рейсов просто невозможно — даже в дневное время машины курсируют не реже одного раза в час. Если сравнить с другими межмуниципальными рейсами, то видно, что это очень неплохо. Но с учетом специфики маршрута предприятие оказалось заложником ситуации.

Руководство АТП не скрывает — рейсы действительно приходится оптимизировать, и причин тому несколько.

- К сожалению, на линии работают нелегальные перевозчики, с которыми до сих пор никто ничего не делает. Таким образом, иногда мы можем возить по 5-10 человек, что не выгодно с экономической точки зрения. Между тем, в отличие от нелегалов, мы платим налоги, зарплату сотрудникам, обязаны соблюдать все требования нормативов в области перевозок и содержания автобусов, на что требуются немалые средства. Естественно, мы мониторим ситуацию, и в результате оставляем рейсы, где есть заполняемость, а заполненные лишь на 15-20 процентов, придерживаем, - объясняет директор МУП «АТП ЗАТО город Раудужный» Вадим Лушин.

В период разгула коронавируса власти региона действительно разворачивали активную борьбу с нелегальными перевозчиками, но затем «теневые маршрутки» опять вернулись на линии.

Вот такие маршрутки называют причиной своих бед в АТП. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как купить автобус

- Конечно, мы могли бы повысить стоимость проезда, но в таком случае никто не стал бы ездить. Я хорошо понимаю, что людям гораздо удобнее, когда машины будут курсировать каждые 15-20 минут, но пока мы не можем себе это позволить, - говорит Лушин.

Еще одна неприятная сторона медали — личный состав сотрудников муниципального предприятия. В большинстве своем это люди пенсионного возраста, в то время как молодежь идти на работу в «городской гараж» не хочет. Нехватка кадров также негативно сказывается на количестве машин на линии.

Еще сильнее бьют по карману АТП подскочившая стоимость запчастей на автобусы и выросшие в три раза цены на горюче-смазочные материалы и разнообразные «расходники». Предприятие не получает дотации и субсидии в миллионы рублей из бюджета, подобно «Владимирпассажиртрансу».

Но самый «больной вопрос» муниципального перевозчика — автобусы. Сейчас в парке АТП есть лишь несколько «боеспособных» машин, выходящих на маршрут №115. Машины это не новые, требующие постоянного ремонта. К сожалению, буквально за последний год автобусы из Радужного несколько раз попадали в серьезные ДТП по вине других водителей. И некоторые машины восстановить не удалось.

- Приобрести автобус муниципальному предприятию не так просто. Минимальная стоимость машины составляет порядка 10 миллионов рублей, причем даже поставщика найти проблематично. По закону, мы обязаны провести электронные торги, и по их результатам приобрести у победителя машину, соответствующую многим условиям. При этом только после того, как поступит заказ, завод-изготовитель начнет производить машину, на что уйдет еще до полугода. Частникам проще, так как они без процедуры торгов могут взять машину в лизинг, но у нас средства бюджетные, - объясняет Вадим Лушин. - Нюансов много, но пока держимся и пытаемся по возможности учитывать пожелания пассажиров.

По словам главы предприятия, администрация Владимирской области обещала помочь с приобретением новой техники, но пока вопрос остается открытым.