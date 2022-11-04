Во Владимире решили одеть деревья

Фото из группы парка "Дружба" в ВК.

Можно разрисовывать стены и вагоны электричек, что ни каждому понравится, а можно украсить деревья, лавочки, столбы да и все, что угодно, с помощью пряжи и ткани. Это ярко, необычно, красиво и экологично.

Также считают и в парке «Дружба». Центральную березовую аллею уже украшали в 2016 и 2019 годах. В первый раз деревья одели в вязаные шарфы и платья, а три года назад задачу усложнили. Владимирцы должны были нарядить березы в костюмы героев мультфильмов. Получилось ярко и весело: на деревьях поселились Баба-Яга, попугай Кеша, крокодил Гена, Мойдодыр, домовенок Кузя и серый волк. Яркие деревья радовали посетителей всю зиму до самой весны.

Фото из группы парка "Дружба" в ВК.

На этот раз владимирцам предложили самим выбрать тему, в соответствии с которой будут украшены березы: карнавал цветов, вокруг света и зимняя фантазия. Почти 38 процентов жителей отдали свой голос за тему «Вокруг света».

- Тема очень интересная и широкая – будет ли это земной шар или элементы континентов, животные или народные традиции, главное – показать многообразие жизни разных стран. Украшения можно делать из любого вида ткани, пряжи и нитей, войлока, использовать готовые вязаные фрагменты одежды, украшать бахромой, колокольчиками, цветными лентами, бубенцами, крупными пуговицами и другими материалами, - говорят организаторы акции.

Фото из группы парка "Дружба" в ВК.

Изделие должно быть размещено на дереве в полуметре от земли, в высоту размер не ограничивается, но не менее 1,5 метра. Вещь должна свободно надеваться и сниматься, чтобы не повредить деревья, а также быть износостойкой в зимних условиях. Победителей ждут призы от партнеров проекта.

Регистрация участников уже началась и продлится до 10 декабря. Итоги подведут 17 декабря. Тогда же состоится награждение победителей и пройдет праздничная программа.

Кстати, идея вязать свитеры для уличных объектов впервые пришла Магде Сэйег из США, которая в 2005 году обвязала двери своего магазина. С этого момента Европу захлестнул ярнбомбинг. Жители Старого Света стали «одевать» в вязаное автобусы, машины, уличные фонари, дверные ручки.

Фото из группы парка "Дружба" в ВК.

Что касается Владимирской области, то нарядные деревья можно также увидеть в Киржаче. Пять лет назад их начала украшать местная жительница Ирина Глонина. Все наряды — ручной работы, выполнены крючком и спицами. На каждый зимний look уходит около трех-четырех килограммов пряжи, а работа занимает до шести недель.

КОНКРЕТНО

Заявки принимаются в администрации парка «Дружба» по телефону 54-16-93 с 10 до 17 часов, спросить Марину Игоревну или Инну Павловну.