Самый народный участковый Владимирской области помогает семьям решать споры

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В конкурсе «Народный участковый-2022», проводимом МВД России совместно с «Комсомольской правдой», борьба на региональном этапе развернулась нешуточная. В итоге с результатом в более чем 6 тысяч голосов убедительную победу одержал Вячеслав Суржик из Петушинского района, который теперь борется за звание «самого народного участкового» России.

В полицию «забрали» с учебы

Несмотря на молодость, 25-летнего Вячеслава по праву можно назвать опытным сотрудником полиции, который готов к любым трудностям. Отработав несколько лет участковым в городе Костерево, старший лейтенант перешел трудиться в Пекшинское сельское поселение, и вот уже больше года работает там. Сам он признается, что пойти в полицию парню еще в школе посоветовали родители.

- Моя мама — учитель начальных классов, а отец технический работник. Но именно они помогли мне с выбором профессии, - рассказывает Вячеслав Суржик. - Когда я учился в восьмом классе, они заметили, что я люблю общаться с людьми и сказали, что идти нужно именно на такую работу. После девятого класса я поступил во Владимирский авиамеханический колледж на специальность «Правоохранительная деятельность», и уже на втором курсе понял, что это мое.

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Преподаватели тоже заметили любознательного молодого человека, и посоветовали ему идти в полицию, порог которой Вячеслав впервые переступил на третьем курсе, когда пришел на практику в следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району. А уже спустя год, во время преддипломной практики, руководство отдела прямо предложило ему занять должность участкового. Суржик колебаться не стал и согласился.

- И с августа 2018 года, после прохождения стажировки и учебы в Центре профессиональной подготовки, я стал участковым уполномоченным пункта полиции №24 города Костерево, - вспоминает Вячеслав.

Наставниками, напарниками и просто добрыми товарищами молодому полицейскому стали все сотрудники пункта.

- На тот момент я ничего не знал, но опытные участковые Алексей Зубарев и Тимур Данилов учили меня, давали на исполнение материалы и потом объясняли, какие я сделал ошибки, так что теперь я сам во всем хорошо разбираюсь, хотя по сложным случаям мы всегда советуемся друг с другом, - объясняет Вячеслав.

«Спасибо вам, дядя полицейский!»

Несколько лет Суржик работал в Костерево, а затем получил водительское удостоверение, и руководство вручило ему служебный автомобиль и перевело в сельскую местность. В Пекшинском сельском поселении на участке Вячеслава находятся 18 населенных пунктов, в которых живут 3500 человек, но летом с наплывом дачников людей становится по 12-13 тысяч — это население маленького городка. Но нашего героя трудности не пугают. По словам старшего лейтенанта Суржика, в работе ему помогает простой принцип — всегда и ко всем относиться с добротой и уважением.

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- По моему мнению, участковый является тем человеком, который находится между людьми и законом. Это первый человек, к которому приходят за помощью, поэтому я должен быть универсален, выслушивать проблему гражданина и сразу сопоставлять ее с буквой закона, предлагая оптимальное решение, честно выполняя свой долг, - философски рассуждает Вячеслав.

Звучит сложно, но примеров тому масса. Например, чаще всего участковому приходится выезжать в села Липна и Труд, откуда нередко поступают вызовы на семейных дебоширов, нарушение тишины, гулянки, драки и тому подобное.

- Приезжаю туда на вызов — ругаются муж с женой. Сперва я отдельно говорю с женой, выслушиваю ее точку зрения, а потом отдельно слушаю версию супруга. Затем сажаю их вместе и предлагаю варианты решения проблемы, - рассказывает Вячеслав. - В подавляющем большинстве случаев этот метод помогает, ведь наутро они успокоятся, и все равно помирятся сами.

Конечно, бывают ситуации и сложнее. Например, недавно нетрезвый мужчина угрожал ножом своей гражданской жене и ее маме. Вячеслав задержал дебошира и успокоил женщин, а наутро спокойно побеседовал с протрезвевшим мужчиной, который полностью признал свою вину.

- А женщины потом выразили мне благодарность за отзывчивость, даже обещали написать в газете, - улыбается Вячеслав.

Еще одна ситуация — к участковым пришли мама с сынишкой, которые рассказали, что у них украли из подъезда велосипед.

- Мы, конечно, тут же сделали им внушение, чтобы больше велосипед без присмотра не оставляли, а затем начали работать, и в тот же день велосипед нашли. А вечером я шел мимо вокзала, уже в гражданской одежде, и вдруг подъезжает ко мне этот самый мальчик на том самом велосипеде и говорит: «Дядя полицейский, спасибо вам, что нашли мой велосипед!» - и пожал руку, - говорит Вячеслав. - Такие моменты особенно приятны.

Выручают мессенджеры

Старший лейтенант вспоминает, что когда перебирался из города в село, в первые полтора месяца поставил себе задачу объехать все населенные пункты и познакомиться с людьми. Участковый набрал кипу листовок со своими контактами и раздавал их людям, оставлял листовки в магазинах и объяснял, что писать и звонить ему можно круглосуточно.

Надо сказать, что многие люди, даже нарушители, обрадовались, когда увидели Суржика в сельском поселении.

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- Кого-то я знал по работе в Костерево, с кем-то общались, когда я заменял сельского коллегу. Люди знают, что со мной можно спокойно вести диалог, поэтому были рады, - рассказывает Вячеслав. - Буквально сегодня ночью мне звонили муж с женой, которые поругались. Но мне удалось решить их конфликт по телефону. Труднее с дачниками. По той простой причине, что в большинстве это люди из Москвы, которые пишут заявления и потом уезжают домой. Процессуальные сроки мы не имеем права нарушить, поэтому приходится искать людей, и тут часто выручают мессенджеры, при помощи которых можем пересылать документы.

А в те редкие дни отдыха, когда удается выделить время на себя, Вячеслав любит прогуляться в лес за грибами или посидеть на берегу с удочкой. Пока старший лейтенант Суржик не женат, но невеста у него есть. Девушка живет под Владимиром и работает медсестрой в одной из городских больниц.

- Конечно, мы ездим друг к другу. Иногда моя девушка говорит, что я слишком сильно люблю свою работу, - улыбается Вячеслав. - Потому что свободного времени не так много, как хотелось бы.

А еще Суржик получает высшее юридическое образование, так что в будущем, вполне возможно, пойдет на повышение.

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но пока о карьерном росте не думал, моя работа мне нравится, - рассуждает Вячеслав.

Что до участия в конкурсе, то самый народный участковый Владимирской области-2022 участвует в нем уже второй раз. Год назад он стал «самым народным» на районном уровне, а теперь победил в целом по области. Секрет победы оказался прост — не только все друзья, родственники, знакомые и коллеги отдали свои голоса, но и многочисленные жители и организации, которых Суржик просто по-доброму попросил.

- Теперь обязательно нужно побеждать на всероссийском этапе и показать, что Владимирская область на это способна, - заключил Вячеслав Суржик.

КОНКРЕТНО

Третий, Всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2022» будет проходить до 10 ноября. Итоги состязания будут подведены 17 ноября, в День образования службы участковых уполномоченных. Свой голос за самого любимого участкового можно отдать на сайте «Комсомольской правды».