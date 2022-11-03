«Ночь искусств» во Владимире: экскурсии по закулисью, музыка и мастер-классы

В Суздале пройдет концерт духовной музыки. Фото ВСМЗ.

Традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» в этом году будет приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме «Наши традиции». Мероприятия пройдут практически во всех учреждениях культуры областного центра.

Есенин и скульптура

3 ноября в 19 часов «Ночь искусств» начнется в областной научной библиотеке. Там пройдет творческая встреча с известным владимирским скульптором Игорем Черноглазовым. Он представит свою мини-выставку из десяти работ, расскажет о работе мастера над произведением – от задумки до последних штрихов. И, конечно, поделится собственным опытом. Кроме того, гости увидят литературно-музыкальную композицию «С любовью в сердце. Сергей Есенин». В исполнении артистов музыкально-просветительского театра областной филармонии прозвучат стихотворения и песни на стихи Есенина. Вход свободный.

Сказки на ночь

Вот уже десятый год подряд театр-студия «Новая сцена» представляет зрителям необычный проект — Литературный перформанс «Сказки, рассказанные ночью». Самые необычные, самые яркие, фантастические и загадочные истории разных стран и народов, будут «озвучены» актёрами театра в эту ночь. Возраст «слушателей» не ограничен никакими рамками: сказки могут послушать как самые маленькие, так и взрослые. Одно «но»: программа начинается 3 ноября в 20 часов, поэтому мамы и папы должны сопровождать своих детей обязательно. Место встречи — камерный зал фойе Малой сцены ГДК (ул. Горького, 69).

В гости к куклам

4 ноября в 17 часов свои двери откроет Владимирский театр кукол. Для юных гостей приготовили игровую программу со сказочными персонажами, а также аквагрим и фотозону. Изюминкой вечера станет экскурсия по закулисью и в «тайную комнату», где отдыхают главные герои (куклы) после спектакля. А еще детей ждут мастер-классы по кукловождению и актерскому мастерству. Ребят постарше ждут на спектакле «Дюймовочка». Не забудьте купить билет. Цена — 400-420 рублей.

Спектакль Дюймовочка. Фото театра кукол.

Музыка нас связала

4 ноября в 18.30 слушателей ждет Центр классической музыки. Программа концерта представляет собой разнообразие стилей и жанров: произведения русских авторов Александры Пахмутовой и Исаака Дунаевского, песни из репертуара таких исполнителей как Стинг и Фрэнка Синатра, саундтреки к кинофильмам и даже русское народное творчество. Главным участником концерта в рамках акции станет Владимирский камерный хор под руководством Дмитрия Федорова. Солистки вечера – Татьяна Прокушкина (сопрано), Анастасия Хорошева (меццо-сопрано) и Виолетта Стрельцова (эстрадный вокал) – золотые голоса города, каждая из которых имеет свой уникальный стиль и неповторимую манеру исполнения. Вход по пригласительным, которые можно забрать в кассе (ул. Большая Московская, 28).

Татьяна Прокушкина. Фото ЦКМ.

Фольклор и экскурсия от Валентиныча

4 ноября в 19 часов «Ночь искусств» проведут и в областной библиотеке для детей и молодежи (проспект Строителей, 23). Здесь будет работать сразу несколько зон. В зоне объединения откроется фотовыставка Валентина Морозова и прозвучат русские народные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Муравушка», «Жаворонки», фолк-группы «Мужики», а также современные композиции группы ALIEN GARDEN, Rock'n'bell, «ИНОК_И».

В интеллектуальной зоне можно будет поговорить о современном искусстве с Юрием Омельченко (проект Арт_патруль), о средневековом Владимире с народным экскурсоводом Валентинычем, а также послушать лекцию кандидата филологических наук Елены Лысовой «Лауреаты Притцкеровской премии — провокаторы от архитектуры или гении дизайна».

В детском уголке будут проходить викторины, игры и загадки. В игровой зоне посетителей ждет арт-квиз «На стыке искусств» и интеллектуальное соревнование «Своя игра». В виртуальной зоне можно побывать на виртуальной экскурсии по театрам и музеям. Вход свободный.

«Рисуем Тузика»

4 ноября в 19 часов также можно посетить «Ночь искусств» в Центре ИЗО. Там можно будет познакомиться с пятью работающими выставками. Перед гостями с лекцией выступит искусствовед Надежда Севостьянова. Для детей 6-8 лет в 20 часов начнется мастер-класс «Рисуем Тузика», который проведет преподаватель изостудии «Радуга» Марина Власова. При себе необходимо иметь карандаш, ластик, акварель, две кисточки (размер №8 и №2), фартук. Предварительная запись по телефону: +7(4922) 32-20-48 в будние дни (пн-чт) с 9.30 до 17 часов. Кроме того, гости увидят фильм Игоря Угольникова «Учености плоды» и смогут побывать на концерте-квартирнике Кирилла Губина и областного лагеря «Искатель». Также будет работать зона настольных игр. Вход свободный.

4 площадки ВСМЗ

Гостей музея ждут на 4 площадках - во Владимире, Суздале, Муромцево и Гусь-Хрустальном.

В музейном центре «Палаты» в этот день состоятся творческие лаборатории с художником Юрием Парфеновым, режиссером Владимиром Кузнецовым, актрисой Ариадной Брунер, певицей Дарией Семиной и гитаристом Антоном Мельниковым. Поэтическую лабораторию представит звездный гость проекта – поэт, автор патриотических песен группы «Любэ» Александр Шаганов. Одним из главных событий «Ночи искусств» станет вернисаж в народном стиле выставки «Русский лубок: от «Сотворения мира» до Малевича». Отдельную программу музейщики подготовили для детей – это творческие мастер-классы, интерактивные программы и многое другое.

Поэт-песенник Александр Шаганов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посетителей Музейного комплекса «Кремль» в Суздале ждет интерактивная лекция с московским историком-реконструктором Олегом Калеткиным. Эта встреча позволит перенестись во времена Смуты, изучить военную тактику, воочию увидеть вооружение и экипировку начала XVII века. Также в этот день все желающие смогут принять участие в квесте, посетить экскурсии, концерт духовной музыки, детский мастер-класс.

В здании Музея хрусталя будет звучать русская музыка в исполнении Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии и песни барда Натальи Афанасьевой, пройдут экскурсии, презентация новой выставки и детский мастер-класс.

В здании Визит-центра музея в Муромцево можно будет посетить концерт «Музыкальный диалог: гусли и рояль» с участием преподавателей Владимирского областного музыкального колледжа и познакомиться с техническим оснащением старинной усадьбы на выставке «Вкус прогресса».

Входной билет – 100 рублей. Для детей до 14 лет и льготных категорий граждан вход бесплатный. Действует «Пушкинская карта».