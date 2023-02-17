Во Владимирской области за год отловили на улицах 1883 бездомных собаки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе состоявшейся 16 февраля пресс-конференции исполняющий обязанности начальника областной Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Александр Григорьев рассказал, что на работу по отлову и содержанию животных в нынешнем году уже выделены средства.

«Поселки стонут»

Практика показывает, что наличие бездомных кошек и собак затрагивает все города и районы Владимирской области. Однако чаще всего ветинспекторы и сотрудники, занимающиеся отловом животных, приезжают в Александровский район, где наблюдается наибольшее количество бездомных псов.

- Традиционно это связано с большим количеством дачников. Есть информация, что в осенний период оставленные ими животные перемещаются в ближайшие населенные пункты, которые буквально стонут. Люди пытаются как-то пристроить этих животных, но это не может продолжаться бесконечно, - рассказал Александр Григорьев.

Как ни удивительно, но в минувшем году не менее активно ловили собак на территории Мурома. Также есть проблемы в Коврове, а вот на долю Владимира приходится около 20-30 процентов всех отловленных животных. Всего же в 2022 году отловили 1883 бездомных собаки.

- Практически все они после проведения стерилизации, вакцинации и чипирования, если это необходимо, были возвращены в прежние места обитания. Восемь животных вернули прежним владельцам, 11 осталось в приютах, как агрессивные, а несколько животных, к сожалению, погибло, - уточнил руководитель областной Госветинспекции.

В нынешнем году планируется отловить еще около 2000 животных. На эти цели выделено 17 миллионов рублей, но пока трудно сказать, достаточная ли это сумма — торги на определение подрядчиков еще впереди.

Самовыгул уйдет в прошлое

Кстати, побеждающие в этих конкурсах организации получают деньги непосредственно после отлова животных и проведения с ними всех необходимых мероприятий. Если же ловцы проездили впустую, ни копейки из бюджета они не получат. В этом кроется одна из проблем, так животные не ждут, когда за ними приедут, и активно перемещаются.

- Поэтому мы просим заявителей всегда оставлять свои номера телефонов, чтобы можно было оперативно связаться и уточнить, где конкретно видели стаю и где она может находиться сейчас. Бывали случаи, когда группа выезжала, ловила каких-то собак, а заявитель перезванивал и говорил, что животные остались. Оказывается, поймали не ту стаю, на которую жаловались изначально, - объяснил Александр Григорьев.

Вторая проблема — после стерилизации и чипирования собак выпускают на волю и никак не отслеживают их дальнейшую судьбу. Однако руководитель Госветинспекции подчеркнул, что в целом причина жалоб на животных связана даже не с этим, а с безалаберностью самих заводчиков: иной раз животные без надзора гуляют по городам и селам, кусают людей, а когда приезжают ловцы, пес уже сидит на цепи — оказывается, у него есть хозяин, и забрать собаку невозможно.

Ветеринары надеются, что в решении этой проблемы помогут новые правила по содержанию домашних животных, которые начнут действовать с 1 марта. В них, в частности, жестко регламентированы вопросы выгула собак. Законодательное Собрание Владимирской области уже рассматривает вопрос о введении штрафов для нарушителей.

- Однако мы понимаем, что эти правила не совершенны, что это первый опыт. Поэтому готовы к диалогу с людьми. Все заинтересованные могут вносить нам свои замечания и предложения. Возможно, какие-то нормы окажутся чрезмерно жесткими, а какие-то наоборот придется ужесточать. Мы станем вносить соответствующие корректировки, - подчеркнул Александр Григорьев.

Александр Григорьев Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Судьба «Валенты»

Еще один «больной» вопрос ветеринаров — организация приютов. По словам Александра Григорьева, есть тут и хорошие новости. Так, недавно подрядчики подошли к завершению работ по созданию проекта будущего областного государственного приюта. Как только будет пройдена госэкспертиза, можно будет говорить о начале работ по капитальному строительству.

- Мы надеемся, что это будет не единственный объект на территории Владимирской области, который позволит нам пристраивать животных к новым владельцам и, по крайней мере, не допускать агрессивных животных на территории региона, - заметил Григорьев.

Что касается действующих приютов, то пока остается открытым вопрос с переездом «Валенты» - единственной крупной организации в своем роде на территории Владимира.

Сейчас во Фрунзенском районном суде продолжается тяжба между руководством «Валенты» и местными жителями, которые не хотят жить рядом с собаками. Но переезда, скорее всего, не избежать. Поэтому власти региона продолжают поиски нового места.

- Один объект посмотрели на территории Заклязьменского. Но, к сожалению, там такая же ситуация — неиспользуемое помещение, подходящее по всем параметрам, но находящееся слишком близко к жилой застройке. Поэтому было решено, что оно не подходит. Есть еще вариант в районе «Тандема», где имеются два смежных участка рядом с ветеринарной лабораторией. Их можно было бы предоставить «Валенте» на каких-то условиях, но окончательное решение остается за владельцами приюта, - резюмировал глава Госветинспекции.

В любом случае, Александр Григорьев пообещал, что животных просто так на улицу не выгонят и жизни их не лишат.

Еще один проблемный приют находится в Гусь-Хрустальном. Это муниципальная организация, на которую у городской власти не хватило денег. По словам Григорьева, глава горадминистрации Гусь-Хрустального обратился с просьбой о помощи к губернатору, и на приют выделили 16 миллионов рублей. Деньги уже перечислили.

По сведениям журналистов, сейчас из приюта уволены все сотрудники, а помещение отключили от электричества, однако руководитель Госветинспекции заверил, что просто требуется время на процедуры по зачислению денег, после этого средства используют по назначению и приют продолжит работать.