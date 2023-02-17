В 2023 году обещают закончить проект рекультивации Александровской свалки

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В 2024-2025 годах во Владимирской области должны построить современный комплекс по переработке отходов. Набираться опыта чиновники решили в Туле и Калуге.

- То, что мы будем применять в области, это некий симбиоз из того, что мы увидели. Однозначно будет сортировочная станция с максимальным набором элементов по оптике, сепарации и гидросепарации. Это то, что мы увидели в Туле. И, конечно, нас поразила мощность калужского технопарка. Все положительные моменты будем использовать на территории нашей области, пообещала в прямом эфире ЦУРа региональный министр природопользования и экологии Татьяна Клименко.

Но это пока перспектива. Сейчас же вопросы переработки и сортировки напоминают больную мозоль. Взять хотя бы мусороперегрузочную станцию в Добром. В конце прошлого года ее мощность хотели увеличить в 2,5 раза — с 40 до 100 тысяч тонн отходов в год. И тогда предприятие перешло бы в первый класс опасности с санитарно-защитной зоной в километр, тогда как уже сейчас в радиусе 300 метров от станции находятся дома и СНТ. После того, как возмущенные жители начали собирать подписи, в дело вмешалась в прокуратура. Инвестпрограмму из территориальной схемы исключили, вернув на доработку.

- Я надеюсь на то, что те предложения и замечания, которые были озвучены по подготовке документов, подтверждающих то, что увеличение мощности никак не нарушит экологию и эпидемиологическое состояние районов, прилегающих к МПС, будут учтены. И мы сможем включить данный объект в территориальную схему, увеличив мощность до 100 тысяч тонн, - подчеркнула Татьяна Клименко.

Еще один проблемный объект — мусорный полигон под Киржачом, который находится в деревне Храпки. По данным Роспотребнадзора, полигон исчерпал свою вместимость и его необходимо закрыть. Однако этого не произошло — сейчас власти готовят документы, уточняя его вместимость. И пока полигон находится в территориальной схеме, мусор так и будут возить туда.

Татьяна Клименко

Застопорился вопрос и с рекультивацией Александровской свалки. Подрядчик не смог разработать проект, поэтому с ним разорвали контракт. Сейчас за работу взялась другая компания, таким образом, проектно-сметная документация должна быть готова уже в этом году. После чего можно будет запрашивать федеральные средства.

Но волнует жителей не только эта свалка, но и мусороперегрузочная станция. Изначально ее хотели открыть рядом с поселком Маяк. Благодаря неравнодушию местных, этого не случилось. Ее переместили на Промышленный проезд. Чиновники уверяют, что это временно.

- Она открыта для посещения гражданами, ведется видеонаблюдение, постоянно проходят встречи жителей с региональным оператором. Мусор там сейчас не накапливается и накапливаться не может в силу того, что участок небольшой и для этого не предназначен. Сейчас активно ведутся переговоры с ООО «Бригантиной» по возможности использования этой территории под перегрузку, - резюмировала Татьяна Клименко.