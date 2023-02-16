Во Владимире построят новую магистраль со вторым мостом через Клязьму

проект с сайта мэрии

Мэрия Владимира оповестила о начале общественных обсуждений проекта будущей городской магистрали, которая должна разгрузить транспортные потоки областного центра. Средства на эти цели могут передать из федерального бюджета.

Цена вопроса

Давно назревший вопрос о строительстве второго моста через Клязьму наконец обрел видимые формы. С 15 февраля в Управлении архитектуры и строительства администрации Владимира все желающие могут ознакомиться с документацией, предусматривающей планировку территорий, на которых появится автодорога, ведущая от площади Фрунзе до трассы «Ладога-Лунево» и Судогодского шоссе.

Кроме того, 14 февраля руководство Владимирской области подняло вопрос о возведении второго моста через Клязьму на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

В частности, губернатор Александр Авдеев рассказал председателю профильного комитета Совфеда Андрею Кутепову, что нынешний мост уже не справляется с нагрузкой, а расширение его невозможно. Поэтому правительство региона просит поддержать инициативу по проектированию и строительству второго моста и всей связанной с этим инфраструктуры. Стоимость проекта предварительно оценивается в 9,5 миллиарда рублей.

Депутаты Заксобрания Владимирской области добавили, что ныне действующий мост построили в 1956 году, когда население города составляло всего 150 тысяч человек, а мостом пользовалось не более 4000 тысяч машин. Так что теперь объект испытывает колоссальные нагрузки, и вопрос со вторым мостом стал насущным. Андрей Кутепов пообещал помочь.

- Вопрос по строительству моста будет передан в рабочую группу, чтобы уже в 2025-2027 годах этот объект построить. Мы поддерживаем проект постановления Комитета и желаем Владимирской области всего самого позитивного, – резюмировал Кутепов.

схема с сайта мэрии

Прогуляться по новому мосту

Согласно документации по планировке территории, выполненной подрядчиком из Самарской области, створ будущей магистральной улицы начнется рядом с пересечением улиц Вокзальная, Большая Нижегородская и Усти-на-Лабе. Буквально за углом у стоящего там завода «Владалко».

Общая протяженность объекта составит 3500 метров, на полосы отвода запланировано 60 метров. Точно такую же ширину будет иметь сама улица. Общая площадь всего объекта составит 288687 квадратных метров.

Предполагается, что магистраль пройдет над железной дорогой, для чего будет возведен путепровод. Соответствующие детали уже оговорены с руководством Горьковской железной дороги. Далее трасса пересечет реку Рпень, над которой построят мост, а затем пройдет над Клязьмой, где тоже возведут мост. Его высота составит 14,5 метров над уровнем рельефа местности.

После этого магистраль уйдет к трассе «Ладога-Лунево», на пересечении с которой планируется организовать круговое движение.

Дорогу покроют асфальтобетоном, а для пешеходов и велосипедистов сделают тротуар шириной в 4 метра — по нему можно будет прогуляться из одной части города в другую через оба моста и путепровод. Кроме того, тепловики запросили предусмотреть возможность проведения по магистрали тепловых сетей для нужд жителей Заклязьменского и Загородного.

А вот автобусных остановок запланировали только две, причем обе возле площади Фрунзе.

Сама дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону с разделительным барьером посередине. Здесь же установят освещение, системы водоотведения и прочие необходимые коммуникации. Пропускная способность магистрали и интенсивность движения обозначены как 2752 машины в час в обоих направлениях.

Изъять для госнужд

Кстати, перед проведением работ придется провести археологические раскопки, так как часть затрагиваемой будущим строительством территории попадет в охранные зоны исторического центра Владимира.

Раскопки предполагается провести в районе площади Фрунзе, на уступе правого берега реки Лыбедь. Также на левом ее берегу на всем протяжении проектируемой магистрали находится ценный культурный слой XII-XVII веков, в связи с чем здесь тоже требуется работа археологов до начала строительства.

Что касается вопросов экологии, то разработчики документации пришли к выводу, что существенного вреда флоре и фауне нанесено не будет, да и нормативы по вредным выбросам будут соблюдены, в том числе на ближайших к магистрали огородах.

Еще один нюанс — земли возле завода «Владалко» придется забрать под государственные нужды, а часть построек и зданий, ныне расположенных на этих территориях, придется снести. Тем не менее, какого-то капитального переустройства городских улиц делать не придется, разве что несколько изменится схема дорожного движения у площади Фрунзе.

Что до простых владимирцев, то водители относятся к строительству второго моста в этом месте по-разному. Одни всячески поддерживают эту идею, другие полагают, что этот объект необходим в Добром, а не у хлебозавода. В любом случае, в необходимости второго моста через Клязьму уверены все. Как бы то ни было, пока речь о каких-то конкретных сроках начала строительства магистрали не ведется.

КОНКРЕТНО

Общественные обсуждения проектной документации проводятся в Упрвлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, дом 47, 5 этаж, кабинет №528. Ознакомиться с ним можно до 28 февраля каждый вторник и четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00.

Также документация размещена на официальном сайте администрации города Владимира.