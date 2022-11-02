Владимирцы предлагают создать новый автобусный маршрут

Перекресток проспекта Ленина и Верхней Дубровы станет самым проблемным местом для нового маршрута. Фото: Виктория СУХОВА

В областном центре на сегодняшний день существует 35 автобусных маршрутов. Однако местные жители считают число недостаточным, особенно это касается транспорта, который связывает отдаленные микрорайоны.

На днях в социальных сетях появилось предложение, а затем и голосование о создании нового маршрута. Горожане предлагают связать микрорайон Энергетик с юго-западным районом областного центра. С конечной остановкой пока не определились: то ли это должна быть остановка «8-ЮЗ», то ли улица Фатьянова, то ли так называемая «Яма».

- Все автобусы из 8-ЮЗ идут в направлении Доброго, то есть до «Глобуса» едешь без проблем около часа, а вот до «Ленты» ехать всего 10 минут, но никак не доехать напрямую. Тут или с пересадкой, или пешком. Кроме того, в Юрьевце и на подстанции находится две трети садовых участков, многие там работают. Одна проблема этого маршрута — это перегруженность перекрестка улицы Верхняя Дуброва и проспект Ленина. Но об этом пусть власти думают, - говорит житель Владимира Максим Максимов.

Некоторые над предложением только посмеялись, мол, уже лень до гипермаркета пешком дойти. Но большинство поддержали идею — в основном те, кому приходится каждый день ездить на работу с пересадками из одного микрорайона в другой. Другие вспомнили, что похожий маршрут раньше существовал, но быстро исчез из-за нерентабельности. Справедливости ради, надо отметить, что тогда еще не было микрорайона 8-ЮЗ и пассажиропоток было гораздо меньше.

- Это, действительно, не выгодно. За пять остановок не соберется столько людей с Нижней и Верхней Дубровы. В лучшем случае, пустят пару автобусов, которые будут ходить раз в полчаса. Околеешь ждать такой маршрут. Скорее доедешь до остановки «1000 и 1 мелочь» и там пересядешь, - высказала свое мнение горожанка под ником Ester Esfir, которая, в свою очередь, предложила пустить дополнительные автобусы по популярному маршруту 24С, но только сделать их не социальными.

А вот жители Юрьевца были бы не против, если бы маршрут связал их микрорайоне с юго-западной частью Владимира. Однако в мэрии сразу пояснили, что пассажиропоток будет маленький, поэтому дополнительного маршрута от улицы Нижняя Дуброва до Юрьевца не планируется.

А вот пустить автобусы из микрорайона 8-ЮЗ в Энергетик власти не против, главное, чтобы было обращение от жителей в мэрию. Городское управление транспорта рассмотрит обращение жителей.

- На самом деле ранее мы рассматривали подобный маршрут, но этот отрезок был крайне нерентабельным. К тому же, если говорить об удобстве дачников, то сезон посадок уже закончен, и сейчас открывать новый маршрут не имеет смысла. В любом случае мы будем ждать официального обращения жителей, чтобы просчитать его экономически, - подчеркнул официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Владимира уже создали голосование за конечную остановку несуществующего маршрута. В паблике «Подслушано во Владимире» больше всего голосов набрал маршрут «8-ЮЗ — Энергетик» (47,2 процента), в группе «Подслушано в Энергетике» - «Яма» - Энергетик (52,63 процента).