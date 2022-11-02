В Ковровском районе женщина-инвалид и ее семья остались без вещей и дома

Так выглядел пожар в ту роковую ночь. Фото предоставлено Ковровским пожарно-спасательным гарнизоном.

Около восьми часов вечера 30 октября диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов в деревню Пестово, где полыхал частный дом. Люди не пострадали, но жилье оказалось полностью уничтожено. Из вещей у погорельцев практически ничего не осталось, и вскоре знакомые и представители соцзащиты Коврова организовали для них сбор помощи.

«Горело ужасно»

В Ковровском пожарно-спасательном гарнизоне уточнили, что в доме, практически полностью уничтоженном пламенем, жила женщина-инвалид третьей группы, а также ее брат и 16-летний сын.

Хозяйка дома Светлана Кузнецова рассказала нам о событиях того злополучного вечера.

- В тот вечер я уехала в город ночевать к сестре, так как рано утром должна была поехать на электричке в Нижний Новгород. Только приехала, как звонят и говорят, что дом горит, - вспоминает Светлана.

Женщина тут же помчалась обратно в Пестово, куда уже приехали пожарные расчеты.

- Горело ужасно. Как мне потом рассказывали, сын Данила и мой брат Сергей занимались домашними делами, когда к ним прибежали соседи и сказали, что из комнаты на втором этаже валит дым. Сперва все вместе они пытались потушить пламя своими силами, но ничего не вышло. Огонь пошел по перекрытию и потолку, и перекинулся на комнаты. В результате сгорело практически все, в том числе навес, где у нас стоял циркулярный станок для распилки дров.

К счастью, травм и ожогов никто не получил, но пожарные тушили разбушевавшееся пламя до трех часов ночи. Одежда, вещи, посуда и мебель — все оказалось уничтожено. Осталось лишь то, что было на погорельцах в момент их выхода из дома. Хорошо еще, что у Светланы сохранились документы свои и сына, так как они лежали в ее сумке, а вот бумаги брата также поглотил огонь.

Теперь семья вынужденно перебралась к соседям, приютившим их, пока власти не найдут погорельцам какой-нибудь угол.

Трудности одни не приходят

Сгоревший дом супруги Кузнецовы построили своими руками в 2000 году, он имел все удобства, несмотря на отсутствие постоянного газа. В жилище стоял водонагреватель, и предварительной версией сперва называлась его неисправность, хотя сама хозяйка объясняет, что пострадал он меньше всего. Очевидно, возгорание случилось из-за короткого замыкания, но так ли это, теперь должны установить специалисты. В любом случае, жилище восстановлению уже не подлежит.

Вообще, это уже не первое тяжелое испытание, которое выпало на долю Светланы и ее семьи. Женщина рассказывает, что полтора года назад у нее умер муж. Он работал на местной пилораме, и однажды во время работы ему стало плохо.

- Муж вернулся домой, я измерила давление, которое оказалось низким. Вызвала «скорую», и тут у него открылось кровотечение. Супруга доставили в больницу, где через три дня он скончался в реанимации, - вздохнула Светлана. - У него диагностировали прободную язву. Врачи сказали, что, скорее всего, мужчина надорвался на работе, где ему часто приходилось таскать тяжелые бревна.

А не так давно у брата Светланы Сергея скончалась жена. Тогда сестра забрала родственника к себе из Коврова, чтобы жить всем вместе. Сергей теперь подрабатывает на той же пилораме, но постоянного заработка не имеет.

Не обошла беда стороной и саму хозяйку — четыре года назад ее сбила машина. Из-за этого ей и установили инвалидность. Женщину уже четырежды оперировали, но одна рука до сих пор плохо работает, да и переломы тазовых костей постоянно дают о себе знать. В ночь пожара Светлана как раз поехала к сестре, чтобы затем отправиться в Нижний Новгород по поводу пятой операции.

И, несмотря на все это, женщина находит в себе силы трудиться.

- Работаю на местной водокачке в Пестово. Слежу там за водой, но зарплата составляет всего 1600 рублей, - разводит руками женщина. - Еще получаю 10 тысяч пенсии по инвалидности, сын получает пенсию по потере кормильца, и брат получает то, что накалымит — вот и весь наш доход.

16-летний сын Светланы Даниил пока заработка не имеет — молодой человек учится в колледже на монтажника.

Сейчас семья нуждается практически во всем. Так что надеяться Кузнецовым можно только на неравнодушие земляков. К сожалению, свое 50-летие, которое будет на днях, хозяйке придется встречать в чужом доме.

КОНКРЕТНО

В первую очередь семье погорельцев требуется одежда по сезону. Женская одежда размеров 52-54, обувь 37. Мужская одежда: 54 размер, обувь 43-44. Размер сына: 48, рост 173 сантиметра, обувь 43-44 размера.

Одежду и другие вещи можно принести в отдел социальной защиты населения по адресу: город Ковров, улица Октябрьская, дом №9 (с пометкой для Светланы Кузнецовой). Также помощь можно привезти непосредственно по временному месту жительства семьи в село Пестово.

Желающие помочь деньгами могут сделать перевод на карту «Мир», привязанную к телефону Светланы: 8(910)776-08-37 (Светлана Ивановна К.). Также по этому номеру можно узнать, в каких именно вещах нуждается семья.