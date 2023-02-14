«По одной полосе»: владимирские водители жалуются на плохую уборку трассы М-12

Так трасса выглядела 5 февраля. Фото предоставлено очевидцами.

На днях жители Петушинского района и его окрестностей начали активно обсуждать ситуацию, сложившуюся на автодороге М-12 «Восток», две очереди которой в минувшем году открылись во Владимирской области. По словам водителей, на трассе плохо проводится уборка.

Снежная каша на «платнике»

Автолюбители сетуют на то, что платный автобан зимой превратился в заурядного «двойника» соседней бесплатной трассы М-7 «Волга»: после обильных снегопадов полосы заметает так, что машины вынуждены сбрасывать скорость и плестись вереницей по крайней правой полосе.

- В итоге разница во времени доезда составляет пять-десять минут. Стоит ли ради этого платить деньги? - возмутились водители из Петушков и Покрова, обсуждая эту тему в местных пабликах.

По словам местных жителей, картина с плохой уборкой снега на М-12 наблюдается не везде, а только на определенном участке приблизительно в 40 километров.

- Два воскресенья подряд — 29 января и 5 февраля, мы заезжали на автобан в Петушках и ехали в сторону Владимира, - рассказывает водитель Сергей Романов. - Трасса была не чищена приблизительно до Лакинска. На дороге оставалась только одна полоса, и та оказалась «растаскана» машинами. На полосе у разделительного отбойника вообще была снежная каша, так что соваться на нее для обгона было просто страшно. А ближе к Владимиру чудесным образом обе полосы оказались чистыми.

Сергей добавил, что первый раз они ехали по снежной трассе в 11 часов утра, а второй раз около восьми утра. Лишь к вечеру трассу привели в порядок.

- Мы обратились в ГК «Автодор» по поводу уборки снега, но там нам ответили, что это не их зона ответственности, и посоветовали обращаться в подрядную организацию, - посетовал автолюбитель.

А так 29 января. Фото предоставлено очевидцами.

Справедливости ради, уборочную технику Сергей и его спутники все же видели — 29 января им встретилась одна машина около Владимира, в том месте, где было чисто. А в феврале попалось сразу три уборщика, но чем они занимались было не ясно, так как и спереди и позади трасса оказалась заснеженной.

Другие водители высказали аналогичные претензии, причем один даже посетовал, что местами сам асфальт на М-12 идет «волнами». Кстати, на это владимирские водители жаловались еще раньше.

Жалоба в соцсетях

В Госкомпании «Автодор», в ведении которой находится автобан М-12, подтвердили, что за уборку дороги действительно отвечают не они.

- За уборку несет ответственность подрядная организация, обслуживающая конкретный участок дороги. К сожалению, мы не можем постоянно курсировать по М-12 и контролировать их, но подрядчики подписали договор, и у них есть определенные обязанности. Мы делаем общее дело, и нам совершенно не нужно, чтобы по трассе было небезопасно ездить, - говорит официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

В компании при этом объяснили, что нерадивую компанию, плохо следящую за участком автобана, могут наказать.

- Подрядчика могут оштрафовать. Если же они будут систематически плохо относиться к исполнению своих обязанностей, будет решаться вопрос о смене подрядной организации, - объяснила Татьяна Шадрина.

В компании настоятельно попросили водителей участвовать в «обратной связи», и оперативно сообщать им о подобных фактах через соцсети, где у «Автодора» имеются свои страницы. Информацию немедленно передадут профильным подразделениям, а те, в свою очередь, воздействуют на подрядчиков.

Также можно позвонить по телефону Единого контактного центра организации *2323 (звонить только с мобильного) и оставить свою жалобу оператору.

Фото УМВД России по Владимирской области.

КСТАТИ

По информации госкомпании «Автодор», пока во Владимирской области на М-12 не произошло ни одного ДТП по причине погодных условий. Чаще всего машины бились из-за банального превышения скорости.