Во Владимирской области качество жизни ниже, чем в Нижегородской и Ярославской

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Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг качества жизни населения в российских регионах. При расчете проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В первой тройке традиционно Москва, Санкт-Петербург и Московская область, рейтинговый балл у которых превышает 75 баллов. Также в десятке лучших Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область.

Владимирская область расположилась выше середины рейтинга, заняв 36-е место с 52,4 баллами. Если сравнивать с 2021 годом, то регион опустился сразу на пять позиций, хотя общая оценка комфорта выросла (было 50,9 балла). К слову, прошлогодние исследования показали, что одной из выигрышных позиций во Владимирской области стала приверженность здоровому образу жизни и отсутствие вредных привычек. Также неплохая ситуация складывалась с тяжкими преступлениями. Их число снизилось на 6,2 процента. Еще неплохие показатели Владимирская область показывала по материальному благополучию.

Что касается остальных критериев, то регион в прошлом году показал себя не в лучшем свете. В частности, по уровню зарплат Владимирская область занимала аж 60-е место, попав в тридцатку худших регионов. При этом ипотека была доступна лишь 35 процентам семей, а чтобы снять квартиру, необходимо было зарабатывать по 80 тысяч рублей. Да и копить на собственное жилье придется 8,5 лет. Еще одно слабое звено — демография. Число умерших в 2,5 раза превышает количество родившихся, а транспортная доступность оставляет желать лучшего.

По качеству жизни среди географических соседей нас обгоняет Нижегородская область (12 место), Рязанская область (27 место), Ярославская область (29 место). Ниже оказалась только Ивановская область, занявшая в рейтинге 46-ю строчку рейтинга.

Последние места занимают Архангельская и Курганская области, Республики Калмыкия и Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Республика Тыва.