В Суздале к 1000-летию города отреставрируют храмы, но не все

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отмечать круглую дату Суздаля будут с размахом. Не останется в стороне и епархия. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поделился планами на то, какие именно мероприятия церковь намерена претворить в жизнь к этому юбилею.

Рассказать о людях

Глава Владимирской митрополии отметил, что уже сейчас создана общественная государственная комиссия по празднованию 1000-летия Суздаля, а также попечительский совет. Но сам владыка Тихон на заседаниях этих органов отметил, что в задачу церкви входит отражение истории жизни конкретных людей, руками которых происходило становление города.

- Я считаю, что необходимо знать о людях, которые в течение 1000 лет трудились на нашей земле, которые созидали духовную и материальную культуру, - говорит митрополит.

В связи с этим сотрудники медиа-центра Владимирской епархии занимаются сбором материалов, чтобы издавать книги по Суздалю и Владимиру, а также сделать видеосюжеты, которые можно было бы показывать на праздник. Например, размещать в интернете.

Еще один вопрос — поток паломников, который обязательно будет. Сейчас Владимирская епархия занята решением задач с будущей доставкой людей и проживанием. В доме №106 по улице Большая Московская во Владимире должны открыть гостиницу эконом-класса в дополнение к уже имеющейся гостинице на 40 мест для паломников на Студеной горе. Новое место для постояльцев должно стать больше.

Параллельно священнослужители разрабатывают новые туристические маршруты, которые сами считают интересными. Кроме того, Владимирская епархия намерена проводить конференции по истории Суздаля, а с руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатериной Проничевой решается вопрос о выставлении в городе Боголюбской иконы Богоматери, сейчас хранящейся в запасниках, чтобы люди могли ей поклониться.

Кафе с чаем

А вот с реставрацией храмов ситуация пока обстоит не так хорошо, как хотелось бы.

- Появились сложности с финансированием, поэтому сделаем меньше, чем планировали, - признался митрополит Тихон. - Сейчас грандиозную работу проводят в Ризоположенском монастыре. Будет сделан ремонт колокольни Сретенского храма. А там, где не успеют завершить реставрацию, сделают небольшой ремонт.

Глава Владимирской епархии добавил, что священнослужители рассчитывают организовать еще и выставки, также посвященные людям Суздаля — священникам и архиереям, трудившимся на этих землях, однако опасаются, что могут просто не успеть. А еще церковь готовит проведение ярмарок, в частности, в Спасо-Ефимьевом монастыре.

Митрополит Тихон уверен, что при подготовке к празднованию 1000-летия Суздаля нельзя забывать и про Владимир, дабы паломники и туристы хотя бы на день-два задерживались в столице региона.

Для этого во Владимирской епархии намерены организовать, кроме прочего, большое кафе с чаями. По словам митрополита, такие кафе очень популярны в других епархиях среди трезвой части населения.

- Потому что всем интересно, какая травка от каких болезней помогает. Люди весь вечер сидят и пьют чай, пробуют, -улыбается владыка Тихон. - А еще сделаем в Доме ректоров помещение, чтобы можно было кормить паломников. Если будут кафе и жилье, люди будут останавливаться во Владимире. Полагаю, что мы с этой работой справимся.