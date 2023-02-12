На восстановление владимирских храмов за два года собрали 500 тысяч рублей

фото Владимирской епархии

На днях митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о ситуации с восстановлением и реконструкцией храмов Владимирской области, и подвел первые итоги работы фонда, который два года назад был учрежден для сбора средств на эти цели.

Три храма

Первое заседание «Владимирской Руси» состоялось 25 мая 2021 года в областном центре. На нем присутствовали Митрополит Тихон, глава Муромской епархии епископ Нил, тогдашний губернатор региона Владимир Сипягин и другие деятели церкви и общественности, а также представители властей региона.

- Государством нашей митрополии было передано 400 храмов, из которых более 150 находятся в руинированном состоянии. При этом около 130 храмов восстановлены буквально из руин, но работы ведутся не так быстро и в той мере, как хотелось бы. А в некоторых случаях нам было бы достаточно провести только противоаварийные работы, - рассказывал тогда митрополит Тихон.

В свою очередь, губернатор Сипягин заверил, что власти помогают церкви в восстановлении церквей и монастырей и пообещал дальнейшую работу в этом направлении.

- Очень хочется сделать так, чтобы духовность не угасла, чтобы люди могли видеть вечные ценности и созидать. Я считаю, что создание и работа благотворительного фонда отвечают всем задачам и позывам, которые есть в сердце каждого человека, - заявил тогда Владимир Сипягин.

В тот же день определились с первыми объектами, на которые будут собираться средства. Ими стали Свято-Покровский храм в селе Алепино на родине писателя Владимира Солоухина, церковь в селе Семеновское Суздальского района и деревянная церковь в поселке Мстера Вязниковского района.

митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первый вклад

Спустя два года владыка Тихон поделился тем, что удалось фонду с тех пор, как было объявлено о его открытии. К сожалению, похвастать большими результатами организация не может.

- Фонд существует больше двух лет, но пожертвований за это время немного. Собрали 500 тысяч рублей и направляем их, чтобы сделать металлическую крышу над Свято-Покровским храмом в Алепино, - рассказал митрополит.

Надо сказать, что храм, стоящий буквально в сотне метров от дома известного писателя, пребывает отнюдь не в лучшем состоянии, и на его восстановление требуется значительно больше денег. Так что собранных средств действительно только и хватит, что на крышу.

- По государственной программе опять выделили рубероид, а там уже покрыто рубероидом, и за 10 лет все растрепало. Я обратился в госинспекцию (по охране объектов культурного наследия — авт.), сейчас будем просить у них разрешения покрыть металлом. И думаю, эти собранные деньги будут нашим первым взносом на Свято-Покровский храм, - поделился владыка Тихон.

Также не оставят без внимания окружающую территорию, на облагораживание которой много средств не требуется. Речь идет о небольшом прудике возле храма, который с весны при помощи добровольцев епархия намеревается привести в порядок.

- И конечно, нужен проект, чтобы провести восстановительные работы внутри храма. Снаружи он еще неплохо держится, но нужна побелка. Работа фонда будет продолжена, и это первый вклад в дело возрождения святынь нашей области, - заключил митрополит Тихон.

К сожалению, вывод можно сделать только один: вряд ли фонду получится самостоятельно собрать средства на восстановление десятков церквей Владимирской области, однако не исключено, что в будущем деньги на эти цели у государства найдутся.