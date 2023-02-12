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Общество11 февраля 2023 22:00

На восстановление владимирских храмов за два года собрали 500 тысяч рублей

Деньги аккумулирует специально созданный для этого фонд «Владимирская Русь»
Алексей КОТМЫШЕВ
фото Владимирской епархии

фото Владимирской епархии

На днях митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о ситуации с восстановлением и реконструкцией храмов Владимирской области, и подвел первые итоги работы фонда, который два года назад был учрежден для сбора средств на эти цели.

Три храма

Первое заседание «Владимирской Руси» состоялось 25 мая 2021 года в областном центре. На нем присутствовали Митрополит Тихон, глава Муромской епархии епископ Нил, тогдашний губернатор региона Владимир Сипягин и другие деятели церкви и общественности, а также представители властей региона.

- Государством нашей митрополии было передано 400 храмов, из которых более 150 находятся в руинированном состоянии. При этом около 130 храмов восстановлены буквально из руин, но работы ведутся не так быстро и в той мере, как хотелось бы. А в некоторых случаях нам было бы достаточно провести только противоаварийные работы, - рассказывал тогда митрополит Тихон.

В свою очередь, губернатор Сипягин заверил, что власти помогают церкви в восстановлении церквей и монастырей и пообещал дальнейшую работу в этом направлении.

- Очень хочется сделать так, чтобы духовность не угасла, чтобы люди могли видеть вечные ценности и созидать. Я считаю, что создание и работа благотворительного фонда отвечают всем задачам и позывам, которые есть в сердце каждого человека, - заявил тогда Владимир Сипягин.

В тот же день определились с первыми объектами, на которые будут собираться средства. Ими стали Свято-Покровский храм в селе Алепино на родине писателя Владимира Солоухина, церковь в селе Семеновское Суздальского района и деревянная церковь в поселке Мстера Вязниковского района.

митрополит Владимирский и Суздальский Тихон

митрополит Владимирский и Суздальский Тихон

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первый вклад

Спустя два года владыка Тихон поделился тем, что удалось фонду с тех пор, как было объявлено о его открытии. К сожалению, похвастать большими результатами организация не может.

- Фонд существует больше двух лет, но пожертвований за это время немного. Собрали 500 тысяч рублей и направляем их, чтобы сделать металлическую крышу над Свято-Покровским храмом в Алепино, - рассказал митрополит.

Надо сказать, что храм, стоящий буквально в сотне метров от дома известного писателя, пребывает отнюдь не в лучшем состоянии, и на его восстановление требуется значительно больше денег. Так что собранных средств действительно только и хватит, что на крышу.

- По государственной программе опять выделили рубероид, а там уже покрыто рубероидом, и за 10 лет все растрепало. Я обратился в госинспекцию (по охране объектов культурного наследия — авт.), сейчас будем просить у них разрешения покрыть металлом. И думаю, эти собранные деньги будут нашим первым взносом на Свято-Покровский храм, - поделился владыка Тихон.

Также не оставят без внимания окружающую территорию, на облагораживание которой много средств не требуется. Речь идет о небольшом прудике возле храма, который с весны при помощи добровольцев епархия намеревается привести в порядок.

- И конечно, нужен проект, чтобы провести восстановительные работы внутри храма. Снаружи он еще неплохо держится, но нужна побелка. Работа фонда будет продолжена, и это первый вклад в дело возрождения святынь нашей области, - заключил митрополит Тихон.

К сожалению, вывод можно сделать только один: вряд ли фонду получится самостоятельно собрать средства на восстановление десятков церквей Владимирской области, однако не исключено, что в будущем деньги на эти цели у государства найдутся.

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