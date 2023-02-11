Владимирское «Торпедо» готовится к первому товарищескому матчу с «Муромом»

фото из официальной группы "Торпедо" ВКонтакте

Владимирское «Торпедо» вышло из отпуска и активно готовится к предстоящим играм. Тренируются футболисты на Малой спортивной арене, и хотя газон находится в хорошем состоянии, проблемы есть.

- Думали делать вечерние пробежки вокруг главного поля, однако не получилось. После зимнего дождя ударил мороз, и дорожки покрылись льдом. Один раз рискнули, у всех стали паховые мышцы болеть, да и опасно, так как просто скользко. Поэтому данные занятия исключены из программы сборов, добавляем беговые ускорения без мяча после тренировки. Считаю, что неделю отработали хорошо. Огорчает, что Дмитрия Хохлова беспокоит приводящая мышца. Мурад Омаров похоже заднюю дёрнул. Максим Поляков испытывает определённый дискомфорт. Это всё следствие тренировок в холодную погоду. В этих условиях подобное неизбежно, - рассказал в интервью пресс-службе клуба главный тренер Александр Горбачев.

Не до конца от травмы оправились ключевые игроки - Никита Андреев и Владислав Лабзин. Последний должен скоро приехать в город, динамика восстановления у него хорошая. А вот у Никиты процесс реабилитации идет не так, как хотели — есть проблемы с разрабатыванием колена. Максимум, что может делать футболист — бегать по кругу.

Приехали на просмотр в команду и новички. Их имен пока не называют, поскольку некоторые почти сразу уезжают обратно по разным причинам.

- Надо понимать, что мы не можем отобрать футболистов, можем подобрать игрока, чтобы наши желания совпали. Кто-то нуждается в игровой практике, может кого-то сможем взять в аренду из клубов ФНЛ или даже РПЛ. Пытаемся найти ребят по своим связям, чтобы найти замену тем, с кем мы расстались зимой (из команды ушли Никита Судариков, Александр Булычев, Игорь Родионов — авт.) Это нормальный процесс, - говорит наставник черно-белых.

Еще один игрок «Торпедо» Павел Горбачев сейчас находится в Турции на просмотре в «Динамо-2».

Первая игра межсезонья будет против «Мурома», который уже месяц готовится к первенству и провёл пару игр. Однако Александр Горбачев за матч не переживает. Говорит, что это обычная подготовительная игра, которая поможет набрать футболистам форму.

- Я хорошо эту команду и её тренера. Понятно, что они будут в лучшей форме, но надо понять для чего нам эта игра, это не официальный матч, не дерби, результат не важен, обычная подготовительная игра, через которую команда будет набирать форму. Желательно обойтись без травм. Главная задача заключается в том, чтобы быть в оптимальной форме ко 2 апреля, дню возобновления первенства России, - резюмировал Горбачев.

Матч состоится 11 февраля в 17 часов на Малой спортивной арене. Пройти на трибуны можно будет через вход, расположенный у сектора №7. По решению тренерского штаба прямая трансляция встречи не будет проводиться.