Во время работ в Успенском соборе Владимира нашли фигурку ангела предположительно XII века

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Уникальную находку - фигуру ангела, датируемую, возможно, XII веком - обнаружили в ходе начавшихся в прошлом году комплексных научных работ, предваряющих реставрацию Успенского собора и организованных Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.

Учёные исследовали строительные материалы, из которых сделан храм, покраску и растворы, применявшиеся там в разное время, изучили температурно-влажностный режим. Вскрыли и полы, причём выявили интересную особенность. Обычно в храмах новый пол настилали на старый, из-за чего «культурный слой» под ногами вырастал довольно существенно. В главном же храме Владимира другая картина.

Видимо, из-за особенностей рельефа первоначальный настил - в данном случае речь идёт о той части храма, что была отстроена при Всеволоде Большое Гнездо - находится ниже нынешнего всего на 25-30 сантиметров. В одной из брешей между слоями, в строительном мусоре, учёные и увидели фигурку ангела.

- Материал, из которого сделана вещь, пока не установлен. Скорее всего, это сплав бронзы с другим металлом, возможно, свинцом, потому что фигурка тяжёлая, - рассказал Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских. - Дизайн и художественный образ ангела довольно специфический, мне лично кажется, что это вещь начального периода существования храма. Не исключено, что это - фрагмент паникадила или подсвечника, пострадавшего во время монголо-татарского нашествия.

Впрочем, учёный подчеркнул, что установить точную датировку артефакта должны другие специалисты, и его слова - лишь предположение. Может случиться и так, что находку отнесут к гораздо более позднему периоду, например, к барочному искусству, и тогда временная планка сместится на много веков ближе к современности. А основной интригой станет вопрос – как же фигурка попала в то место, где её нашли.

- Пока неожиданная и интересная находка пребывает в Институте археологии Российской академии наук, - сообщил Дмитрий Козлов, заведующий отделом реставрации и ремонта недвижимых объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. - Потом, после изучения, описания и составления всех необходимых документов её передадут в наш музей.

Тем временем научные исследования в Успенском соборе продолжаются. Впереди - археологические работы снаружи и внутри храма. Они должны пройти в первой половине 2023 года.