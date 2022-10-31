Во Владимире мощность мусоросортировки увеличат до 100 тысяч тонн в год

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В ближайшее время в части накопления, утилизации и переработки отходов во Владимирской области и во Владимире в частности произойдет ряд изменений. Об этом в эфире ЦУР региона рассказала директор областного департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко.

Новые комплексы

Одной из главных новостей для жителей столицы региона станет увеличение мощности действующего мусоросортировочного комплекса, который располагается на улице Добросельской.

- Увеличение предусмотрено до 100 тысяч тонн в год. Таким образом, все отходы, которые образует Владимир, поедут через эту станцию, - сообщила Татьяна Клименко.

При этом глава департамента отметила, что увеличение произойдет «не завтра» - впереди еще предстоит ряд согласований, в том числе в области санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время проект находится на стадии получения заключения госэкспертизы.

Помимо этого, новая территориальная схема размещения отходов во Владимирской области предусматривает строительство еще двух объектов «глубокой переработки отходов». Такие станции появятся в Камешковском районе у полигона «Марьинка», а также в Петушинском районе возле полигона «Бабанино». Выбор этих мест Татьяна Клименко объяснила наличием необходимой инфраструктуры, что удешевляет проекты.

В первую очередь строительство мусоросортировок обусловлено необходимостью достигнуть показателей нацпроекта, согласно которому к 2030 году все 100 процентов отходов должны идти на обработку, причем на полигоны станут отправлять не более половины из них.

- На сегодняшний момент процент обработки во Владимирской области составляет около 26 процентов, что по Центральному федеральному округу недостаточно высокая цифра, - резюмировала Клименко.

Если все пойдет по плану, два новых комплекса откроются к 2025 году и позволят обработать все 100 процентов мусора, и 70 из них переработать на полезные цели, в то время как утилизации подвергнется все остальное.

Кстати, в Александровском районе, заверила Татьяна Клименко, новых мусоросортировок и полигонов не будет, да и московский мусор терсхема ввозить запрещает, равно как и любые другие отходы из иных регионов.

Цветной контейнер

Еще один важный вопрос, волнующий жителей Владимирской области, связан с раздельным сбором мусора. Бытует мнение, что даже там, где стоят специальные контейнеры-сетки, собранные отходы затем «кидают в одну кучу». Татьяна Клименко не стала отрицать, что такие факты были.

- Единичные случаи пресекались, но теперь таких ситуаций нет. В текущем году из бюджета Российской Федерации выделено около 20 миллионов рублей на приобретение 1600 контейнеров для раздельного накопления (для нужд Владимирской области — Авт.), - объяснила глава департамента природопользования.

Эти разноцветные контейнеры разместят во всех городах и крупных населенных пунктах региона. Мусор из них станут забирать специальные машины, которые затем отвезут их на мусоросортировочную станцию где, опять же, их обработают отдельно от других отходов.

Сейчас во Владимирской области собирают не только пластик — в общей сложности в регионе работают 20 предприятий, перерабатывающих стекло, пластик, металл, картон и бумагу. Так, картон собирают в Муроме, а бутылки всех видов идет на стекольные заводы в Гороховец и Гусь-Хрустальный. В Кольчугино принимаются резиновые покрышки, из которых делают крошку на спортивные и детские площадки, а в Вязниках и опять же в Гусь-Хрустальном собирают бутылки-ПЭТ.

КСТАТИ

На контейнерную площадку можно выносить далеко не весь мусор. Тут следует разграничить строительные и твердые коммунальные отходы. К первым могут относиться один-два мешка тех же стройматериалов, которые могли остаться после ремонта в квартире. Туда же можно отнести и старый шкаф. А вот куски лестничных маршей, десятки метров перегородок и прочие объемные вещи уже составляют строительный мусор, так что регоператор их вывозить не будет. Тогда бремя очистки площадки падет на ее собственника — либо управляющую компанию, либо ТСЖ, либо муниципалитет.