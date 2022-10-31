Молодых специалистов на село «заманивают» инфраструктурой и подъемными

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти заявляют, что жизнь на селе во Владимирской области становится разнообразнее и «культурнее». В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году реализуют сразу 47 проектов по благоустройству, причем 46 из них уже сданы, а последний находится в стадии завершения.

Самыми активными участниками программы являются Меленковский (здесь реализовали 15 проектов) и Юрьев-Польский (с 9 проектами) районы.

- Еще один большой проект в прошлом году мы завершили в Собинском районе. Там в рамках программы была построена котельная в доме культуры в селе Ельтесуново и дом культуры в селе Рождествено. Сейчас завершается строительство бассейна в поселке Ставрово, уже оформляется разрешительная документация, - рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

ДК Рождествено. Фото департамент культуры.

Еще один пилотный проект по развитию территорий связан с комплексной жилищной застройкой. Около поселка Ставрово будет застраиваться целый микрорайон, где выделят дома для многодетных семей. К строениям уже подведен газ, в финальной стадии находятся работы по водоотведению и водоснабжению, останется лишь построить дороги.

- Также есть программа по обеспечению жильем в сельских территориях. В этом году мы планируем предоставить субсидии 31 семье, семь из них являются многодетными. 24 свидетельства на субсидию уже выделены, в этом году 21 семья уже въехала в дома. Субсидии составляют около 70 процентов от стоимости жилья. На реализацию этой программы выделено 54 миллиона рублей, - сообщил Константин Демидов.

Чтобы молодежь охотнее ехала работать в село, из областного бюджета выделяются подъемные. На эти деньги можно обустроить жилье. Размер выплаты зависит от образования. Специалисты с высшим образованиям получат 220 тысяч рублей, имеющие среднее специальное образование — 170 тысяч, те, кто прошел профессиональную переподготовку — 120 тысяч рублей. Этой субсидией уже воспользовались 17 молодых специалистов, трое до конца года должны оформить документы. 20 специалистов в год — это своеобразный рекорд для Владимирской области.

СПРАВКА «КП»

Бассейн в поселке Ставрово площадью 275 квадратных метров и четырьмя плавательными дорожками по 25 метров должны были достроить еще летом текущего года. Однако работы еще продолжаются. Контракт был заключен в апреле с компанией «Строй-Инвест». Стоимость объекта превышает 122,8 миллиона рублей (из них почти 103 миллиона рублей − средства федерального бюджета, 2,1 миллиона рублей – областного бюджета, 5,5 миллиона рублей – местного бюджета и более 12,2 миллиона рублей – внебюджетные источники). Бассейн в Ставрово будет соединён с физкультурным комплексом.