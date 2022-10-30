Во Владимир приедет «Ария» и «Стрелки»

Группа "Стрелки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодная осенняя погода — не повод сидеть дома. Тем более что во Владимир с гастролями приедут известные артисты и исполнители. Представляем вам самые интересные концерты и спектакли, которые пройдут в ноябре.

Спектакль на льду и столичные гости

Актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко сыграют в спектакле «Сирена и Виктория». Главные героини — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, Виктория — скромный педагог. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала её преподавателем. В один из вечеров Сирена приглашает мужчину по вызову — некоего Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное.

Где: «Арт-холл», 8 ноября в 19.00. Цена билета — 1600 -3200 рублей.

Театр Музыкальной Антрепризы «Буфф-Парадиз» представит оперетту «Мистер Икс». Цирк и театр, любовь и коварство, искрометный юмор и проникновенный лиризм, красивые декорации и шикарные костюмы. В спектакле принимают участие Солисты и артисты Театра Московская Оперетта, Геликон Опера, Театра им. Пушкина, Театра на Басманной. Роль Мистера Икса исполнит финалист проекта «Голос», ведущий солист театра Московская оперетта Павел Иванов.

Где: «Арт-холл», 12 ноября в 19.00. Цена билета — 700-2200 рублей.

ТТ «Завод» под руководством актера Александра Аладышева готовит новый необычный спектакль «Смешные человечки». Он поставлен по фантастическому рассказу Федора Достоевского «Сон смешного человека». Авторы спектакля через современные изобразительные средства поднимут важные вопросы, пытаясь «найти Человека в человеке». Специально для спектакля композитор Иван Гребенщиков написал саундтрек из звуков многочисленных музыкальных инструментов и предметов. Пластическая группа из 12 человек поможет передать зрителю сложные состояния покоя, гармонии, рая и хаоса. Ледовая арена заменит традиционную сцену.

Где: ледовый комплекс «Владимир», 18, 19, 20 ноября в 19.30. Цена билета — 900 рублей.

Классический Национальный Русский балет под руководством Виталия Бутримовича покажет владимирцам «Лебединое озеро». История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей.

Где: Областной дворец культуры и искусства, 24 ноября в 19.00. Цена билета — 1000-1900 рублей.

Заслуженная актриса РФ Елена Сафонова, Заслуженный актёр РФ Сергей Баталов, актриса театра и кино Юлия Такшина представят спектакль «Розыгрыш». Незадолго до крушения Советского Союза, тренер Валерий Павлович впадает в кому. Очнувшись несколько лет спустя, он попадает в совершенно новый для него мир. Мир лихих 90-х, мир кока-колы, рыночных отношений, приватизации и свободной торговли. И как простому советскому человеку вписаться в эту новую картину мира? А может и вовсе не стоит? Семья сделает все, чтобы оградить Валерия Павловича от потрясения.

Где: Областной дворец культуры и искусства 25 ноября в 19.00. Цена билета — 1300-2800 рублей.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит шоу «Мужчина и Женщина» режиссера Рустама Надыршина. Сцену сначала охватит огненный перформанс, а затем зальет настоящим проливным дождем. Зрителей ждут истории и размышления, выраженные словами и пластикой тела.

Где: «Арт-холл», 26 ноября в 19.00. Цена билета — 1100-2400 рублей.

Кадр из фильма "Любовь и голуби".

«А он все со своими голубями…» - пожалуй, одна из самых известных фраз из легендарного фильма «Любовь и голуби». У владимирцев есть прекрасная возможность окунуться в атмосферу фильма, посетив одноименный спектакль. Это не совсем комедия в чистом виде, какой считаются «Любовь и голуби». Зрители впервые услышат смелые и порой крамольные в отношении советской власти диалоги (например, о секретном канале, по которому можно было доплыть из Средиземного моря в Каспийское). В фильм эти диалоги по понятным причинам не вошли. В главных ролях: Народная артистка РФ Раиса Рязанова, Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов, Народная артистка РФ Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Елена Бирюкова, Наталья Громушкина и другие.

Где: «Арт-холл», 27 ноября в 18.00. Цена билета — 1500-3600 рублей.

Рок, Эмин и «Стрелки»

Группа «КняZz» приготовила серию уникальных концертов, один из которых пройдет во Владимире. В программе — все лучшие песни Андрея Князева, написанные им за все годы творчества. Традиционные ролики и картинки на экранах с новыми сюжетами, ставшие уже визитной карточкой каждого концерта. И, конечно, не обойдётся без сюрпризов! Всех гостей ожидают специальные номера, которые готовятся для столичных юбилейных концертов Андрея Князева.

Где: «Арт-холл», 5 ноября в 19.00. Цена билета — 1800-3300 рублей.

В уникальном шоу Сергея Арутюнова «QUEEN &SCORPIONS» с симфоническим оркестром классика и рок сливаются в единое целое, представая перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте.

Где: «Арт-холл», 7 ноября в 19.00. Цена билета — 1100-3000 рублей.

«Стрелки» — группа, гремевшая в конце 90-х - начале 2000-х хитами «На вечеринке», «Ты бросил меня», «Солнце за горой» и многими другими. «Золотой Состав Стрелок» - Гера, Марго и Кэт, соберутся вместе, чтобы вновь порадовать поклонников легендарными шлягерами и новыми песнями.

Где: клуб ZZZED, 18 ноября в 23.00. Цена билета — 550 рублей.

«Ария» привезет во Владимир лучшее шоу в истории российского тяжелого рока «Гость из Царства теней». Концерт не только вобрал в себя все знаменитые хиты группы, но придал им невероятную мощь, яркость и размах. На концерте зрители увидят уникальную сцену в виде корабля, огромный задник с созданными специально для концерта видео-артами, объемные декорации и детально подобранные исторические костюмы, заставляющие поверить в реальность происходящего, а также море спецэффектов!

Где: «Арт-холл», 20 ноября в 20.00. Цена билета — 1800-5600 рублей.

Emin. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самый многогранный и романтичный артист отечественной эстрады в 2022 году Emin отправляется в новый тур по России с программой «Love Is». Вместе с насыщенной музыкальной программой полной романтических баллад и зажигательных хитов, зрителей ждет живая музыка и самая дружественная атмосфера.

Где: «Арт-холл», 29 ноября в 19.00. Цена билета — 2500-6000 рублей.

Детям

Шоу «Динозавры, вперёд в прошлое» воплотит мир древности. Существа, жившие за миллионы лет до нашего появления, родятся заново в интерактивном пространстве с помощью света, звука и экранов! С помощью машины времени и благодаря профессору вы пронесётесь сквозь время, узнаете ген динозавров. Вы сможете пролететь на крыльях птеродактиля, ощутить дрожь земли от хода диплодока, услышать в тиши душераздирающий крик приближающегося хищника, увидеть, как проклевывается клювиком будущий гигант. Это шоу понравится детям всех возрастов, ведь это необычное, ни на что не похожее развлечение.

Где: «Арт-холл», 6 ноября в 11.00, 14.00, 17.00. Цена билета — 700-1500 рублей.

Театр Музыкальной Антрепризы «Буфф-Парадиз» привезет мюзикл «Аленький цветочек». Вот уже 200 лет сказка Сергея Аксакова учит простым и важным вещам: любовь — главное богатство человека, а доброта, преданность и смелость способны совершать настоящие чудеса. В мюзикле звучит музыка Чайковского и Бородина, а также русские народные песни.

Где: «Арт-холл», 12 ноября в 13.00. Цена билета — 300-1500 рублей.

Кадр из мультфильма "Синий трактор".

«Синий Трактор» представляет собственное музыкальное шоу для самых маленьких. Музыкальная интерактивная сказка, сюжет которой разворачивается прямо в зрительном зале. Максимум игр под любимые песни-хиты и разнообразный реквизит, с которым можно играть не вставая с места. Живые декорации создают необыкновенную атмосферу и обеспечивают полное погружение малышей в действие.

Где: «Арт-холл», 26 ноября в 11.00. Цена билета — 900-1700 рублей.