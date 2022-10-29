Владимирская область может начать торговать пятнистыми оленями

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин рассказал, что сравнительно недавно в России начали действовать законы, позволяющие разводить зверей в условиях крупных вольеров, организованных на природе. Оказывается, появились таковые и в нашем регионе.

Опасная наука

Вместе с Валерием Куфтиным мы поехали в Юрьев-Польский район, где находятся сразу два таких комплекса — один расположен на территории охотхозяйства «Бильдино-Кузьминское», второй — у их соседей в охотничьем хозяйстве «Симское».

В Билдьино нас встретил гендиректор охотхозяйства Александр Гуров. В его ведении находятся 3500 гектаров угодий, из которых 116 гектаров приходятся на закрытую территорию. Ограда вольера представляет из себя высокий металлический забор, который сделан из специально скрученной проволоки, не травмирующей животное, если то захочет прорвать сетку.

Сама территория разбита на несколько больших частей, в которых находятся кормушки, поилки и зоны, называющиеся «карантин», «разгон» и «раскол» - здесь зверей сортируют, оказывают им ветеринарную помощь и просто ведут их учет. Александр Гуров признается, что разведение диких животных — сложная наука, причем иной раз опасная, так как можно получить от оленя и удар рогами.

По территории хозяйства из-за бездорожья передвигаться можно только на спецтехнике. Забираемся в каракат — вездеход на больших колесах низкого давления, и катим по местным владениям.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ловушка для муфлона

Первой точкой стал «индюшатник» - два аккуратных вольера с домиками, в которых живут американские дикие индейки. В одном — маточное поголовье, в соседнем - молодняк. Еще одно семейство ради эксперимента находится на свободе — живет в окрестном лесочке, и приходит к вольеру только покушать.

- В живой природе американская дикая индейка не водится, - объясняет Александр Гуров. - Всего у нас около 100 особей, мы за ними наблюдаем, а затем попробуем выпустить по вольерам, но они могут разлететься, поэтому пока ограничены.

Не исключено, что попав на волю, птица предпочтет улететь в другие земли, но охотоведы лишь пожимают плечами — вряд ли индейка далеко уйдет от прикормленного места. Ну а если улетит - против природы не пойдешь.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На другой подкормочной площадке олени, лани и муфлоны находят себе пропитание.

- Здесь ведется видеонаблюдение в режиме онлайн, а раздача кормов проводится в автоматическом режиме, - объясняет Гуров.

Сначала ни одно копытное с нами «познакомиться» не пожелало — лишь из далеких кустов выглянула голова пятнистого оленя. Валерий Куфтин предложил отойти на место возможного выхода зверя, а егеря на каракате сделали вид, будто подвозят еду. Каракат животные знают, но уловка не сработала — олени проскочили кустами и бросились наутек.

По словам Александра Гурова, всего в его хозяйстве около 200 копытных животных, но пока их не учитывали по видам. Эти звери в будущем пойдут на продажу, на разведение новых поколений, а некоторые, возможно, пополнят фауну в других охотхозяйствах не только Владимирской области, но и других регионов — пока эти вопросы решаются.

Смелые олени

У соседей в охотхозяйстве «Симское» в вольере размером в 400 гектаров тоже обитают пятнистые олени.

- Охотхозяйство существует 20 лет, а вольерному комплексу только три года. Сейчас у нас более 200 голов оленя, но в следующем году планируем выйти на полную мощность поголовья — 300-500 особей, - рассказывает гендиректор «Симского» Михаил Дубов. - Цель простая: разведение и продажа охотхозяйствам, зоопаркам и вообще всем желающим.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Михаила Дубова, особенность оленя заключается в том, что во время гона он агрессивен, однако к человеку привыкает быстро. Расположились рогатые вольготно — из 400 гектаров вольера 300 занимают пастбища, которые охотоведы засеяли специальными многолетними травами. Их звери кушают весь сезон, и лишь с конца осени до апреля питаются зерном, которое заботливо заготовили заранее — весь запас хранится в специальном ангаре.

В хозяйстве Михаила Дубова олень оказался не столь пуглив, как у их соседей. На пастбище нас ждал незлобный свист — так олени предупреждают друг друга об опасности. Основное стадо свистит и держится подальше, и при попытке приблизиться более чем на 100 метров, сбегает в лес. Однако два самых бесстрашных самца будто специально остались в поле и любезно разрешили себя сфотографировать, после чего неспешно отправились к менее смелым сородичам.

- Сейчас в нашей области выдано 32 разрешения на вольерные комплексы, некоторые из которых еще строятся. Те, что мы посетили, стали одними из лучших. Сами видите, какие прекрасные звери здесь выращиваются. Думаю, вольерная система будет развиваться, потому что в Африке или США она практикуется давно, а у нас только начинается. Пока максимально возможное количество содержащихся в вольерах Владимирской области животных может достигать 30 тысяч, - рассказал в заключение Валерий Куфтин.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Так что в ближайшие годы пятнистый олень из Владимирской области вполне может стать еще одним брендовым товаром.