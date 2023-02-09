Владимирцам представили проект планировки Юго-Западного района

Фото проекта с сайта мэрии

Городское управление архитектуры и строительства представило на общественные обсуждения проект планировки микрорайонов №13, 14, 15, 16 юго-западной части Владимира.

Камнем преткновения является лугопарк «Дружба», который долгое время пытаются отстоять общественники. Они резко выступают против застройки. В мэрии уверяют, что парк и лесопарк останутся в неприкосновенности и какой-либо жилой, офисной, торговой или промышленной застройке не принадлежат.

Глава города Дмитрий Наумов отметил, что на земельных участках, граничащих с парковыми зонами, будет запрещено возводить дома повышенной высотности по 14-16 и более этажей. Проектируемое жилье и социальные объекты должны гармонировать с исторически сложившимся природным ландшафтом, поэтому проектом планировки предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки не выше 8-ми этажей.

Центром спортивно-оздоровительного отдыха жителей микрорайонов станет универсальный спортивный комплекс, а также буферная зона, отделяющая жилую застройку от парка и лесопарка «Дружба». Там планируют проложить освещенную лыжероллерную трассу, о которой говорили все последние годы.

схема застройки с сайта мэрии

В новом жилом районе «Вышка» предлагают разместить пять детских садов с ясельными группами на 710 мест, школу на 1800 учащихся, поликлинику, культурно-досуговые учреждения, локальные спортивные объекты, магазины и объекты бытового обслуживания горожан.

Отдельной темой общественных обсуждений станут парковки. Хранение автотранспорта предусмотрено не только на открытых парковках на придомовых территориях, но и в подземных и встроенно-пристроенных гаражах-стоянках, а также в многоуровневых гаражах, расположенных в южной и восточной частях района. Кроме того, вдоль проезжей части улицы Нижняя Дуброва запланированы дополнительные полосы для кратковременной остановки или стоянки автомобилей у объектов общественного назначения.

По основным улицам нового жилого района будет организовано движение общественного транспорта, причем расстояние между остановками не должно превышать 400-500 метров.

КОНКРЕТНО

Экспозиция проекта планировки представлена в свободном доступе для горожан по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, 47, кабинет № 528, по вторникам и четвергам, с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00.