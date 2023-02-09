Биатлонистам владимирской спортшколы имени Прокуророва возвращают винтовки

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После разразившегося в январе скандала вокруг спортивной школы имени Прокуророва стало известно, что у спортсменов изъяли винтовки для биатлона. В ходе разбирательства мы выяснили, что это не единственная проблема учреждения. В частности, тренеры и их воспитанники сетовали на то, что вынуждены нередко ездить в командировки и покупать экипировку за свой счет, а в самом помещении школы десятки лет не делали ремонт.

Последовала череда проверок со стороны властей и прокуратуры, после чего наметились позитивные сдвиги. Так, в первую очередь все же решено было разобраться с оружием, которое изъяла Росгвардия в связи с нарушением условий хранения. В мэрии Владимира на днях уточнили, что оборудование новой оружейной комнаты полностью завершено.

- Да, это действительно так, комната принята, и сейчас это самое главное, - рассказал «КП-Владимир» директор спортшколы имени Прокуророва Денис Храмов. - Сегодня (8 февраля - авт.) я поеду в Росгвардию получать необходимые документы, и как только вся работа с документацией завершится, будет сделан возврат оружия.

Руководитель школы пока не стал называть точных сроков возвращения винтовок, чтобы никого не обманывать, однако в Управлении Росгвардии по Владимирской области заверили, что спортшкола получит свое оружие назад без всяких проволочек в самое ближайшее время, как только все будет оформлено.

Впрочем, от поездок на тренировки в другие регионы, на что сетовали тренеры, это ребят пока не освободит.

- Во Владимире тренироваться можно, но стрелять приходится только в тире на стадионе «Динамо», а подходящего стадиона нет во всей Владимирской области, - объясняет Денис Храмов. - Но выезды (на тренировки в другие регионы — авт.) могут быть разовыми акциями, когда идет подготовка к вышестоящим соревнованиям. Например, перед первенством Центрального федерального округа по биатлону наши ребята приехали на место проведения в Смоленск и неделю там тренировались.

Иными словами, без своего биатлонного стадиона все равно не обойтись. Построить его пообещали в горадминистрации, но точных сроков пока не назвали.

Кстати, в первенстве по ЦФО наши ребята, несмотря на проблемы с оружием, попали в списки призеров.

Что касается вопросов с ремонтом помещения и оснащения инвентарем, то они решаются, но не так быстро, как хотелось бы. Денис Храмов подтвердил, что капитальный ремонт всей школы №32, где базируется его учреждение, запланирован на 2025 год, и пока речь о сдвиге этих сроков на более ранние не ведется. А спортинвентарь продолжат закупать в рамках национального проекта.

Остается надеяться, что проблемы известной спортивной школы Владимира, воспитавшей немало знаменитых лыжников и биатлонистов, больше в стороне не останутся, и школа даст Владимирской области новые имена, которые станут нашей гордостью.