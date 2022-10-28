Аварийный мост на Южном обходе Владимира можно объехать четырьмя путями

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Несколько дней назад специалисты ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» рассказали о плохом состоянии моста через Клязьму, находящегося на 182 километре трассы М-7 — прямо на Южном обходе Владимира. Сперва по мосту был закрыт проезд для 20-тонников, а теперь и вовсе для всех грузовых машин.

Пробка в несколько километров

С 25 октября грузовикам массой свыше 3,5 тонн дорожники предложили искать альтернативные дороги — из-за ухудшения состояния несущих конструкций ездить через Клязьму по Южному обходу тяжелым машинам стало просто опасно. При этом было введено ограничение скорости в 40 километров в час.

- С 26 октября на мосту было введено реверсивное движение, - уточнил официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

В дорожном ведомстве пока не спешат называть конкретные сроки ремонта объекта, да и всего Южного обхода в целом, пообещав уведомить об этом, как только появится конкретика. Специалисты еще только решают, какие именно работы необходимо будет провести.

Не секрет, что Южный обход серьезно пострадал во время строительства «платного соседа» - трассы М-12, участок которой, проходящий вдоль «Южки», открыли недавно. Впрочем, и до начала строительства водители жаловались на не самое лучшее состояние обхода Владимира.

Как только были введены ограничения, автолюбители тут же забили тревогу — на Южном обходе скопилась километровая пробка.

- Ехали вчера из Москвы и обнаружили, что на Южном обходе скопилась пробка в несколько километров. Навигатор «повел» нас через центр Владимира, но в итоге объехали по платному автобану, путь занял всего 15 минут, - рассказал автолюбитель из Мурома Владимир.

По словам автомобилиста, трафик на новом отрезке М-12 после введенных ограничений на М-7 вырос в разы, и не удивительно, так как альтернативных путей мало.

Варианты объезда

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» рассказали, что в настоящее время у них имеется два варианта объезда аварийного участка. Речь идет именно о бесплатных дорогах.

Схемы объезда от ФКУ "Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

- Это официально утвержденные пути объезда, которые разработаны на случай непредвиденных ситуаций, - объяснил Александр Полянский.

Первый вариант самый простой — если ехать со стороны Москвы, придется проследовать по М-7 через Владимир, а затем уже в Камешковском районе после Пенкино повернуть на Южный обход с другой стороны. Он выведет вас на трассу «Владимир-Муром-Арзамас», или к съезду на Радужный. Впрочем, крюк получается солидный — 59 километров. Однако для водителей, которые едут в Муром, можно немного сократить путь, свернув после Пенкино с Южного обхода у деревни Смыково на поселковое шоссе. Эта дорога через Попеленки, Лухтоново и Быково выведет вас на Лаврово, откуда вы повернете на Муром буквально в километре от Судогды.

Объезд для тех, кто едет в Муром.

Второй вариант более короткий. Водителям, едущим со стороны Москвы, предлагается сделать поворот направо в Лакинске на 156 километре трассы М-7. Вы попадете на улицу Тимирязева, которая ведет в Собинку. В Собинке следует повернуть с улицы Димитрова налево на улицу Ленина, и по ней ехать через Болгары, Коняево и Улыбышево, а затем выбраться на Южный обход М-7 на 185 километре федеральной трассы.

Оба варианта подходят для грузовиков, в то время как водителям легковушек чуть проще — для них есть еще и третий вариант — проехать через центр Владимира и перебраться через Клязьму в Загородном. Грузовым машинам проезд по этому мосту запрещен.

Наконец, последний вариант для всех — ехать через «платник», но стоит помнить, что для легковушек ценник на этом участке трассы М-12 установлен в 104 рубля, а для грузовиков тот же путь обойдется в 312 рублей. Оплатить поездку можно через официальный сайт «Автодор. Платные дороги».