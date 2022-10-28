Во Владимире парк «Добросельский» обещают «довести до ума» к ноябрю

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Многочисленные претензии к благоустройству парка «Добросельский» владимирцы справедливо высказывают давно. А 26 октября любимое место отдыха горожан посетил и.о. областного прокурора Андрей Жугин, обнаруживший серьезные нарушения.

Главная претензия к подрядчикам со стороны прокуратуры, мэрии и простых жителей состояла в срыве сроков сдачи объекта. Пешеходные дорожки, цветники, новые лавочки и многое другое должны были полностью привести в порядок еще в сентябре текущего года, но работы продолжаются до сих пор.

Пока «недоблагоустроенный» «Добросельский» представляет унылую картину — всего пару недель назад кое-где совершенно не хватало лавочек, в то время как местами их можно было обнаружить почему-то прямо посреди дорожек. Часть самих дорожек покрылась грязью от тракторов подрядчиков, а вокруг аллей беспорядочно была навалена земля — во многих местах к благоустройству прилегающих территорий даже не приступали. Иными словами, вид у обновленного парка был и остается еще «сырым», а странные «складывающиеся» лавочки горожане и вовсе обсуждают до сих пор.

Прокуратура Владимирской области после выезда на место лишь констатировала то, что знают многие горожане.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В частности, по состоянию на 26 октября не в полном объеме установлено металлическое ограждение, ворота, калитки, не завершены работы по укладке тротуарной плитки на отдельных участках пешеходных дорожек, не завершена внутренняя отделка пункта проката инвентаря, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

В результате на подрядчика, фирму ООО ДСК «Автобан» возбудили дело об административном правонарушении по факту бездействия, повлекшего срыв сроков контракта. С учетом того, что из 74 миллионов рублей сейчас требуется провести работы еще на 24 миллиона, фирму могут оштрафовать в размере последней суммы, утроив ее. Одновременно и градоначальникам «досталось на орехи» в виде прокурорского представления за то, что не приняли мер по скорейшему исполнению контракта.

Впрочем, в мэрии областного центра обнадежили — строители их заверили, что закончат работу над «Добросельским» в самое ближайшее время.

- По заверениям подрядчика, все предусмотренные контрактом работы они выполнят и предъявят нам для комиссионной приемки к ноябрю, то есть в течение недели, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Что касается причины затягивания, то она оказалась банальной — как и подавляющее большинство строителей, подрядчики в «Добросельском» пеняют на повышение стоимости стройматериалов.

- Мы это понимаем сердцем, но головой нет, так что штрафные санкции и пени никто не отменял, - заявил Александр Карпилович.

Кстати, в мэрии Владимира не рассматривали вариант с заменой фирмы-строителя. Власти столицы региона объясняют это просто — с учетом того, что основная часть работ уже завершена, бюрократические и прочие процедуры по смене подрядной организации банально превратят благоустройство парка в долгострой, что точно не придется по душе горожанам.