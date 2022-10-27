Один владимирец в месяц съедает 8 килограммов овощей и 21 яйцо

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимирстат провел выборочное исследование бюджетов домашних хозяйств и выяснил, чем питаются жители региона и сколько они тратят на еду.

В сутки среднестатический житель области в прошлом году потреблял 2703 килокалории. Но надо также учитывать, живет он один или с семьей. На себя любимого потратить можно побольше, а значит и потребляет единственный член домохозяйства четыре тысячи килокалорий. Если семья состоит из двух человек, то на одного приходится чуть больше трех тысяч килокалорий, если из трех — 2400 килокалории, подсчитали статистики.

Так чем же предпочитают питаться владимирцы? В среднем на одного человека в месяц приходится: 23,7 килограмма молока и молочных продуктов, 8,3 килограмма овощей и бахчевых, 8,2 килограмма мяса и мясных продуктов, 7,7 килограмма хлеба и хлебных продуктов, 5,9 килограмма фруктов и ягод, 4,6 килограмма картофеля, 2,7 килограмма сахара и кондитерских изделий, 1,6 килограмма рыбы и рыбных продуктов, 0,8 килограмма растительного масла и других жиров и 21 яйцо.

Существует небольшая разница в рационе питания жителей города и села. Ежесуточный калораж жителя города чуть меньше, чем у жителя деревни: 2678 ккал против 2786 ккал. Селяне едят больше хлебных продуктов (8,6 кг), картофеля (5,5 кг), сахара и кондитерских изделий (3 кг). Горожане, в свою очередь, больше налегают на овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясо, молоко, рыбу, а также на яйца.

Семья со средним уровнем достатка закупает продуктов на 6400 рублей, что составляет 36 процентов от всех доходов. Семья с низким достатком может позволить себе купить еды на 4300 рублей в месяц (больше 48 процентов бюджета), а зажиточные жители региона оставляют в продуктовых магазинах по 9 тысяч рублей, что составляет 27 процентов. Разница довольно ощутимая.

Больше всего денег уходит на покупку мяса (26,8 процента), молока (15,8 процента), хлебобучных изделий (14,7 процента), рыбы (5,6 процента), а также фруктов и орехов (6,5 процента).

Напомним, что благодаря хорошему урожаю картофеля и овощей удалось сдержать на них цены (минус 30 процентов по сравнению с октябрем с прошлого года). Говядина подорожала на 100 рублей за год, цена на свинину, курицу и яйца осталась на уровне прошлого года. Хлебобулочные изделия стали дороже на 10 процентов.