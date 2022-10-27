За изменением владимирских лесов и земель наблюдают из космоса

. Фото: Александр УТКИН

Владимирская область сотрудничает с госкорпорацией «Роскосмос»! Но вы не представляйте сразу, что у нас тут космонавтов готовят. Все скромнее, однако не менее важно. Просто в регионе реализуется проект «Цифровая Земля — сервисы». Благодаря ему, космические снимки со всей страны становятся общедоступными. Как же это работает?

Искусственные летательные аппараты делают снимки, которые обрабатываются искусственным интеллектом, после чего информация поступает в профильные департаменты.

- Во Владимирской области заработал сервис, связанный с лесоизменениями. С его помощью мы узнали, где были вырубки и произошел вал леса из-за ветра. Сейчас департамент лесного хозяйства сверяет данные: выполнен ли запланированный объем вырубок, и на все ли вырубки были выданы разрешительные документы. Таким образом, мы можем узнать о территориях, где незаконно валят лес, а также запланировать мероприятия по лесовосстановлению, где это необходимо, - рассказал в совместном эфире ЦУРа и «Губернии-33» директор департамента цифрового развития Сергей Орлов.

Еще один доступный для Владимирской области сервис связан с использованием недр. С помощью снимков департамент природопользования сверяет местоположение карьеров, везде ли они были разрешены.

Третий сервис связан с землями региона.

- Спутники помогут нам оценить ценность земли, понять, в каком состоянии она сейчас находится. И это значительно упростит задачу по вводу неиспользуемых сельхозземель, - подчеркнул Сергей Орлов.

Как известно, губернатор поставил задачу в 2023 году ввести в оборот 30 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель, что в три раза больше показателей текущего года.

Стимулировать развитие земледелия планируют с помощью возмещения части затрат на проведение работ по вводу сельхозпашен. Как рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов, основные работы планируют провести весной-осенью следующего года, чтобы землю можно было использовать уже в посевной кампании 2024 года.

Сегодня во Владимирской области используется около 300 тысяч гектаров земли, а 260 тысяч гектаров заброшены.