Расходы бюджета Владимирской области в ближайшие три года сократятся на 10 миллиардов

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24 октября состоялось заседание коллегии администрации Владимирской области, на котором обсуждался проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Практически все вице-губернаторы (Вячеслав Кузин, Александр Ремига, Дмитрий Лызлов, Константин Баранов, Герман Елянюшкин и Владимир Куимов), заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, председатель областной Счётной палаты Ирина Тулякова, директора департаментов и другие обсуждали финансы на ближайшую трехлетку.

С учетом геополитики

- Представленный проект бюджета подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Владимирской области. В сегодняшних экономических условиях мы должны внимательно отслеживать процессы и своевременно корректировать планы. Очень важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, - подчеркнул Вячеслав Кузин.

По традиции бюджет региона готовился в двух вариантах. Они отличаются по прогнозам развития социально-экономической ситуации. Есть «консервативный» вариант развития событий, который учитывает все сложности текущей внешнеполитической обстановки. И есть «базовый» сценарий, более позитивный. Но оба сценария разрабатывались с учетом геополитики.

Впрочем, пока геополитика еще не сильно влияет на экономические процессы в регионе. Так валовый региональный продукт в 2022 году достиг 700 миллиардов рублей (за два года он вырос почти на 150 миллиардов). И чиновники в областной администрации ожидают, что в 2023 году он подрастет еще чуть-чуть - около 792 млрд рублей.

- Структура ВРП на сегодняшний день принципиально не изменилась: 38,4 процента приходится на промышленное производство. В среднесрочной перспективе по основным показателям социально-экономического развития индекс промышленного производства за 8 месяцев – уже 104,1 процента. Остаёмся в плюсе. Виды деятельности, обеспечивающие наибольший рост экономики – производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, электронные и оптические изделия, машины и оборудование. Также губернатор Александр Авдеев поставил задачу наращивать инвестиции в такие отрасли АПК, как растениеводство и животноводство. Ещё одна перспективная история – введение в оборот неиспользуемых сельхозземель. Это даст толчок для развития всей отрасли сельского хозяйства, – отметил Александр Ремига.

Дефицит бюджета сокращается

При этом в администрации области при формировании доходной и расходной части бюджета ориентировались на более позитивный сценарий развития событий. В итоге доходы и расходы распределились следующим образом.

Общий объём доходов на 2023 год прогнозируется в сумме 84,6 млрд рублей, на 2024 год – 79,7 млрд рублей, на 2025 год – 80 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы на 2023 год составят 61,5 млрд рублей, на 2024 год – 65,2 млрд рублей, в 2025 году – 69,4 млрд рублей. При этом видно, как постепенно снижается объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета: в 2023 год планируется помощь на 23,1 млрд рублей, в 2024 году – на 14,5 млрд рублей, в 2025 году – на 10,6 млрд рублей.

Снижается постепенно и общий объём расходов областного бюджета. Если в 2023 году расходная часть бюджета оценивается в 92,1 млрд рублей, то в 2024 году она уже составит 84,9 млрд рублей, а в 2025 году и вовсе 82 млрд рублей.

Зато дефицит бюджета постепенно сокращается. В 2023 году он составит 7,5 млрд рублей, в 2024 году – 5,2 млрд рублей, в 2025 году – 2 млрд рублей.

Особо в «белом доме» напирают на то, что среди ключевых задач областного бюджета – обеспечение в полном объёме всех социальных обязательств перед населением.

- При любых экономических раскладах, это не обсуждается, – подчеркнул Вячеслав Кузин.

Однако видно, что остальные проекты пока замораживаются. Как пояснил на заседании Вячеслав Кузин, в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства на завершение ранее начатых объектов капитального строительства, в том числе софинансируемых из федерального бюджета. При этом новые стройки возможны только при условии уверенности в их успешном завершении. Остальные проекты могут быть отложены.