Владимирцев просят собрать книги для сельских библиотек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 по 14 февраля во Владимире уже в седьмой раз проходит общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. Праздник отмечается 14 февраля более чем в 40 странах мира. В этот день люди делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами, а также передают книги в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные организации.

Владимирская областная научная библиотека в этом году собирает книги для социальных учреждений, домов престарелых, домов–интернатов и удаленных сельских библиотек. Кроме сбора книг, в учреждении пройдут интересные мероприятия.

8 февраля с 15 до 17 часов там состоится викторина «По страницам сказок». 9 февраля с 15 до 17 часов приглашают на познавательный рассказ «История книги». Необходимо предварительно записаться по телефону (32-66-92).

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи (корпус на ул. Мира, 51) 12 февраля в 11 часов пройдет встреча с детским автором Екатериной Стариковой «Мышки из книжки». Литературные герои ее сказок – летучие мыши, кошельковые мыши и даже компьютерная мышка с длинным хвостом-проводом. Все желающие смогут пройти квест и отыскать сладкий клад по настоящей карте сокровищ. Если, конечно, правильно решат необычные задачки от мышек.

14 февраля в 12.30 пройдет творческая встреча с детским писателем Ясной Малицкой. А в 16 часов покажут спектакль театра теней по сказке Чуковского «Муха-Цокотуха», пройдут игры и творческая мастерская.

14 февраля в 15 часов (корпус на проспекте Строителей, 23) состоится открытие полки любимых книг Молодежной думы Заксобрания, а в 18.30 начнется рок-библиотечник. В программе — встреча с астрофотографом Антоном Андриановым, где посетители узнают о секретах астрофотографии и телескопостроения, об интересных фактах о планетах и звездах, а также увидят лучшие снимки мастера.

Кроме того, гостей ждет выступление музыкальной группы Alien garden. Для всех пришедших на встречу с детским писателем и на концерт «входным билетом» будет книга! Все собранные издания направят читателям Молотицкой сельской библиотеки Муромского района и Фоминской библиотеки семейного чтения - одной из старейших в Гороховецком районе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За время проведения акции удалось собрать более 5 тысяч книг для 19 библиотек Владимирской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общественная Палата Владимирской области, Министерство культуры Владимирской области и областные библиотеки объявили акцию по сбору книг для пополнения фондов библиотеки средней школы №1 города Докучаевска Донецкой Народной Республики.

Книги можно приносить во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи (корпуса на ул. Мира,51 и пр. Строителей, 23), Владимирскую областную научную библиотеку (ул. Дзержинского, 3) и Владимирскую областную специальную библиотеку для слепых (ул. Горького, 57).