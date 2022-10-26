Во Владимирской области туристам предложат примерить роль «крестьянина»

Кадр из фильма "Холоп".

В этом году в Министерстве сельского хозяйства стартовала программа по развитию агротуризма. На проекты было выделено 300 миллионов рублей из федерального бюджета. На конкурсный отбор было подано 85 проектов со всех регионов страны. Отбор прошел 51 проект, два из которых из Владимирской области. Оба получат по 10 миллионов рублей.

Первый проект, «Грибово парк», реализует крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Зуева в Петушинском районе. Там занимаются разведением овец разных пород и вот-вот запустят первый в регионе доильный зал для овец на 24 места. Он спроектирован с возможностью посещения его туристами. Гости смогут познакомиться с овцами, покормить их, посетить мастер-класс по производству сыров, порыбачить. Остановиться туристы смогут в современных домиках А-фрейм (в виде треугольника). Что важно — приехать сюда можно будет не только летом, но и зимой, что должно благоприятно сказаться на развитии хозяйства.

Фото со страницы Константина Демидова.

Второй проект — агроусадьба «Петрушино» в Собинском районе. На ее территории производят натуральные продукты, а также проходят лечебные процедуры на основе меда и других продуктов пчеловодства.

- Туристы смогут разместиться в гостевых домиках, им будут предоставлены натуральные продукты, а также они смогут ознакомиться с трудом крестьянина и при желании поучаствовать в нем, - рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Два проекта по агротуризму должны полноценно заработать к концу 2023 года. Также уже прошел отбор на грант на следующий год проект Алексея Федулова из Юрьев-Польского района. Он занимается выращиванием зелени. Два раза в неделю его продукция отгружается одной из ресторанных сетей столицы. Алексей Федулов представил проект расширения «сити-фермы». Сейчас фермер готовит в хозяйстве инфраструктуру для приема туристов. В будущем планирует разводить лошадей и других животных.