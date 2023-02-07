Размер среднего вклада владимирцев в банках составил 186 тысяч рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 года объем вкладов населения в российских банках составил 37,8 триллиона рублей. В среднем на одного жителя России приходится 259,2 тысячи рублей. При этом в регионах ситуация крайне неоднородная.

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг по размеру средних банковских вкладов населения. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов. Изменение за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объему вкладов на 1 декабря 2021 года.

С большим отрывом лидирует в рейтинге Москва, где размер вклада на одного человека составляет 1 миллион 38 тысяч рублей. По словам экспертов, в столице проживает примерно 10 процентов населения страны, а в части сбережений она обеспечивает почти треть вкладов.

На втором месте находится Санкт-Петербург с размером вклада в 553 тысячи рублей, третья строчка принадлежит Ненецкому автономному округу с результатом 506 тысяч. В первой десятке также Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Чукотка, Сахалинская и Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах вклады варьируются от 288 до 455 тысяч.

Владимирская область в рейтинге занимает 29-ю строчку. На одного человека приходится 185,7 тысячи рублей по вкладам. Чтобы положить эту сумму в банк, житель региона должен отдавать всю свою зарплату за полгода. Что касается вкладов в валюте, то ее доля в регионе составляет всего 3,7 процента.

Чуть больше могут себе позволить положить на вклад жители Нижегородской (225,4 тысячи), Ярославской (223,3 тысячи) и Рязанской (189,9 тысячи) областей. А вот Ивановская область заняла 39-ю строчку с вкладом в размере 164,2 тысячи рублей.

Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения – в Ингушетии (13,6 тысячи рублей) и в Чечне (17 тысяч). В последнюю десятку также попали: Дагестан (32,3 тысячи), Тува (40,3), Карачаево-Черкесия (42,6), Кабардино-Балкария (50), Калмыкия (57,4), Республика Алтай (59), Адыгея (70,6) и Крым (77,8). Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в четыре раза уступает среднероссийскому результату и в 15 раза – Москве.

По мнению аналитиков, вклады населения в ближайший год могут немного ускорить рост. Депозиты будут выглядеть надежнее относительно других способов сбережений (фондовый рынок, валюта, недвижимость и другие).