Эксперты не нашли кровь на «грязных матрасах» из роддома Гусь-Хрустального

Фото прокуратуры Владимирской области.

На этот раз жалоба поступила на родильный дом горбольницы Гусь-Хрустального, расположенный на улице Калинина, 61. В местных соцсетях появился пост о том, что женщинам после родов даже негде помыться.

Прокурор поехал в роддом

Автор по имени Алекса Алекса с закрытого аккаунта разместил 31 января в гусевском паблике сообщение следующего содержания (дословно): «Это наш роддом. В таких условиях рожают наши Гусевчане. Так мало того ещё и душ не работает, после родов вся в крови, а помыться негде, одно биде только с холодной водой. Когда уже в наш город придёт хоть немного цивилизации?!».

Фто Минздрава Владимирской области.

К этой информации прилагались фотографии матраца и подушки, на которых имеются, как пишут следователи, «следы вещества бурого цвета», имея ввиду кровь. Судя по состоянию матрацев, крови там вылилось довольно много. Впрочем, автор не утверждал, что это была именно кровь — возможно, матрасы просто очень грязные.

Сразу после этого горожане наперебой начали возмущаться качеством оказания медицинской помощи, а прокурор Гусь-Хрустального Евгений Рыгалов лично отправился в роддом с проверкой вместе со специалистами регионального Управления Роспотребнадзора и поговорил с роженицами.

Фто Минздрава Владимирской области.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем доводам публикаций, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

Следы, да не те

Выступила с официальным комментарием и главный врач горбольницы Гусь-Хрустального Ольга Добрынина, в котором она не опровергла, но и не подтвердила информацию о крови на матрасах и обрисовала общую картину условий, в которых находятся роженицы.

В частности, главврач рассказала, что в роддоме имеется шесть двухместных палат с туалетом и биде, а для принятия душа женщины используют душевую кабину на втором этаже, причем горячая вода там присутствует всегда.

Фто Минздрава Владимирской области.

Что до «грязных матрасов», то Ольга Добрынина заверила, что матрасы, подушки, одеяла и постельное белье больница покапает каждый год и после каждой женщины проходит специальную обработку в дезинфекционной камере.

- После такой обработки действительно могут оставаться разводы. На матрасах используем водонепроницаемые многоразовые наматрасники. Каждый пациентке всегда выдается чистый комплект белья и по мере необходимости производится его замена, - уточнила руководитель медучреждения и заверила, что санитарные правила строго соблюдаются.

Кстати, еще в 2020 году был сдан в эксплуатацию новый акушерский корпус на территории больничного городка, но переезд родильного дома был отложен из-за пандемии COVID-19. В новом корпусе открыли ковидный госпиталь. Переезд в новый акушерский корпус запланирован на этот год. По словам главврача, сразу после процедуры лицензирования здание можно будет использовать. В нем душ и туалет предусмотрены на каждые две палаты.

Также прокомментировали ситуацию в гусевском роддоме и в Минздраве Владимирской области. Чиновники заявили, что матрасы из роддома Гусь-Хрустального были проверены во Владимирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Там исследовали образцы тканей на наличие или отсутствие на них «биологических выделений».

Фто Минздрава Владимирской области.

- Биохимический тест во всех случаях показал отрицательный результат: следов биологических выделений (крови) не выявлено. Результаты контрольного исследования направлены в территориальные надзорные органы, - заключили в Минздраве и добавили, что изменения ткани матрасов «характерные, и являются следствием высокотемпературной паровоздушной дезинфекции».

Сами гусевчане к ответу Минздрава региона отнеслись скептически. Тем не менее, в министерстве добавили, что результаты исследований матрасов отправили в надзорные органы — прокуратуру и Роспотребнадзор.