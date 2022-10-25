Во Владимирской области утвердят новые правила содержания домашних животных

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Сегодня в домах жителей области живут около 30 тысяч собак и 20 тысяч кошек, не считая других видов домашних животных. Однако до сих пор не существовало единого свода правил содержания питомцев, разве что муниципалитеты устанавливали нормы в рамках правил благоустройства. Но мало кто из жителей знает, что они из себя представляют.

- Подобные документы нужно было принимать намного раньше. Они принимаются в рамках закона «Об ответственном обращении с животными». А вот ветеринарных правил у нас пока нет, но мы получили право разрабатывать их на региональном уровне, - рассказал и.о. директора департамента ветеринарии Александр Григорьев в эфире «Губернии 33».

В новых правилах постарались найти компромисс между правами людей и интересами самих животных. В частности, владельцы животных обязаны «удовлетворять потребности животных в полнорационном корме, учитывающем все питательные потребности, а также воде, сне, движении, естественной активности». И вот тут есть нововведения. Теперь на каждого питомца должно приходиться определенное количество квадратов, не занятых членами семьи. Для крупных собак весом 22,5 кг и больше — 2,5 квадратных метра, для средних (16-22,5 кг) — 1,8 квадрата, для небольших собак (10-16 кг) — 1,1 квадратного метра и для мелких собак (менее 10 кг) — 0,6 квадрата.

Тем, кто живет в частном доме, можно содержать собаку в вольере. Его территория должна быть огорожена. В вольере необходима будка, температура в которой должна быть не ниже 7 градусов.

Что касается кошек, то их можно содержать только в отапливаемых помещениях с поддержанием температуры воздуха от +20 до +25 градусов и площадью размещения из расчета не менее 1,5 квадратных метра на одно животное.

А теперь об интересах и правах людей. Владельцам домашних животных необходимо «принимать меры для предотвращения поведения животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан, их имущество, а также, жизнь и здоровье других животных» и не забывать про прививки и стерилизацию. Кстати, безнадзорный выгул домашних животных запрещен.

Не обошли стороной и самый дурнопахнущий вопрос, касающийся загрязнений общественных мест экскрементами животных. Правила гласят, что владельцы обязаны обеспечить их уборку с применением средств индивидуальной гигиены. Но на сегодняшний день убирают за своими животными единицы владимирцев.

А вот что касается вопросов шума от питомцев, то они в правилах не прописаны, поскольку проблематичны для контроля и исполнения.

Ознакомиться с новым сводом правил содержания домашних животных можно здесь. Внести свои предложения и замечания необходимо до 7 ноября.