Обездвиженный парень из Вязников собирает софт для помощи инвалидам

Фото из архива героя публикации.

Молодой человек болен спинально-мышечной атрофией и почти не двигается, и давно думал, как помочь не только себе, но и тем, кто находится в таком же трудном положении. Не так давно Максим нашел выход и создал собственный сайт с интересными программами.

Об этом парне мы писали много раз — Максим Ануфриев недавно получил возможность проходить терапию крайне дорогим препаратом «Спинраза». При этом молодой человек занимается музыкальным творчеством и известен под псведонимом «Макс Креатив», а также ведет свой видеоблог, телеграм-канал и вообще участвует в общественной жизни, как может.

На днях Макс рассказал, что занялся любопытным проектом, который по факту уже воплотил в жизнь. На собственные деньги он запустил и наполнил контентом сайт неограничен.рф, на котором выкладывает совершенно бесплатный софт для людей с ограниченными возможностями.

- В 15 лет из-за заболевания у меня полностью отказали руки, и два года я был никем, но в моей голове сидела мысль, что так быть не должно, - вспоминает Максим.

В ту пору ему уникально повезло — при помощи брата Макс нашел в интернете программу, которая позволяла управлять компьютером взглядом. Причем с авторами софта Ануфриеву, несмотря на все попытки, связаться так и не удалось, а сама программа таинственно исчезла из просторов сети, оставшись лишь у своего счастливого обладателя. Теперь же Макс решил собирать подобный софт в одном месте - на своем сайте, и несколько программ уже нашел. В частности, это софт для управления компьютером с помощью голоса, глазами, а также конвертер для переводов текстов в шрифты Брайля.

- Данные программы я нахожу в сети, производители самые разные, но первостепенной задачей для меня является поиск бесплатных решений, ибо если зайти на специализированные магазины по продаже оборудования для инвалидов, мы сталкиваемся с невероятными ценниками. Например, прибор для отслеживания взгляда, позволяющий управлять компьютером при помощи движения глаз, стоит от 100 тысяч рублей, и в России продается только через ритейлеров. Я же нашел бесплатное доступное решение для любой операционной системы, - объясняет Максим.

Сайт Макса Креатива очень прост и совершенно не требует каких-то особых навыков для работы. Им без труда могут воспользоваться не только инвалиды, но и люди, им помогающие.

- Основная идея этого проекта — уничтожение той несправедливости, которая сложилась в данный момент в отношении инвалидов, и создание места, где была бы собрана для них абсолютно любая информация, позволяющая изменить свою жизнь и жить без ограничений, - говорит создатель проекта.

Сам Максим в качестве примера приводит самого себя — он имеет тысячи читателей и слушателей и зарабатывает деньги, и все благодаря таким программам. Но дело даже не в деньгах, а в том, что человек с ограниченными возможностями снова может обрести радость жизни и заниматься интересными вещами.

- В любом случае я гарантирую, что проект не будет закончен на пафосных речах — я буду развивать его, чего бы мне это не стоило и покуда я в состоянии это делать, - заключил Максим Ануфриев.