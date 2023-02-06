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Общество5 февраля 2023 22:00

Обездвиженный парень из Вязников собирает софт для помощи инвалидам

Страдающий редким заболеванием Максим Ануфриев взялся за специальный проект
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото из архива героя публикации.

Фото из архива героя публикации.

Молодой человек болен спинально-мышечной атрофией и почти не двигается, и давно думал, как помочь не только себе, но и тем, кто находится в таком же трудном положении. Не так давно Максим нашел выход и создал собственный сайт с интересными программами.

Об этом парне мы писали много раз — Максим Ануфриев недавно получил возможность проходить терапию крайне дорогим препаратом «Спинраза». При этом молодой человек занимается музыкальным творчеством и известен под псведонимом «Макс Креатив», а также ведет свой видеоблог, телеграм-канал и вообще участвует в общественной жизни, как может.

На днях Макс рассказал, что занялся любопытным проектом, который по факту уже воплотил в жизнь. На собственные деньги он запустил и наполнил контентом сайт неограничен.рф, на котором выкладывает совершенно бесплатный софт для людей с ограниченными возможностями.

- В 15 лет из-за заболевания у меня полностью отказали руки, и два года я был никем, но в моей голове сидела мысль, что так быть не должно, - вспоминает Максим.

В ту пору ему уникально повезло — при помощи брата Макс нашел в интернете программу, которая позволяла управлять компьютером взглядом. Причем с авторами софта Ануфриеву, несмотря на все попытки, связаться так и не удалось, а сама программа таинственно исчезла из просторов сети, оставшись лишь у своего счастливого обладателя. Теперь же Макс решил собирать подобный софт в одном месте - на своем сайте, и несколько программ уже нашел. В частности, это софт для управления компьютером с помощью голоса, глазами, а также конвертер для переводов текстов в шрифты Брайля.

- Данные программы я нахожу в сети, производители самые разные, но первостепенной задачей для меня является поиск бесплатных решений, ибо если зайти на специализированные магазины по продаже оборудования для инвалидов, мы сталкиваемся с невероятными ценниками. Например, прибор для отслеживания взгляда, позволяющий управлять компьютером при помощи движения глаз, стоит от 100 тысяч рублей, и в России продается только через ритейлеров. Я же нашел бесплатное доступное решение для любой операционной системы, - объясняет Максим.

Сайт Макса Креатива очень прост и совершенно не требует каких-то особых навыков для работы. Им без труда могут воспользоваться не только инвалиды, но и люди, им помогающие.

- Основная идея этого проекта — уничтожение той несправедливости, которая сложилась в данный момент в отношении инвалидов, и создание места, где была бы собрана для них абсолютно любая информация, позволяющая изменить свою жизнь и жить без ограничений, - говорит создатель проекта.

Сам Максим в качестве примера приводит самого себя — он имеет тысячи читателей и слушателей и зарабатывает деньги, и все благодаря таким программам. Но дело даже не в деньгах, а в том, что человек с ограниченными возможностями снова может обрести радость жизни и заниматься интересными вещами.

- В любом случае я гарантирую, что проект не будет закончен на пафосных речах — я буду развивать его, чего бы мне это не стоило и покуда я в состоянии это делать, - заключил Максим Ануфриев.

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