Во Владимире могут появиться 500 контейнеров для сбора старой одежды

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Информационном центре по атомной энергии Владимирской области 2 февраля состоялся круглый стол на тему утилизации и сбора отходов в областном центре. О проблемах и достижениях в этой сфере рассказали руководители компаний-операторов и городские власти.

Сетки заменят контейнеры

Руководитель Управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров сразу заявил, что в областном центре ситуация с отходами «достаточно стабильная», и давно уже существует раздельный сбор мусора, причем работа эта вышла в активную фазу буквально в 2022 году. Отметил глава городской экологии компанию «УНР-17», которая 12 лет назад открыла во Владимире первую и пока единственную мусоросортировку.

- Сейчас предприятие возродило раздельный сбор мусора. Для этого при помощи регопеоартора «Биотехнологии» на территории Владимира размещено 950 сеток на контейнерных площадках. А в ближайшее время Министерство природных ресурсов Владимирской области передаст нам 500-600 желтых контейнеров, которые заменят сетки, - анонсировал Сухопаров.

Правда, нынешние площадки банально не имеют дополнительного места, так что придется пока ставить желтые контейнеры на место зеленых, но со временем площадки расширят.

Также Сергей Сухопаров напомнил, что во Владимире действуют два экопункта для сбора вторсырья — один расположен на улице Егорова, другой на улице Песочная в Коммунаре. И еще на улице Добросельская, 230 принимают автомобильные покрышки.

Наболевший вопрос

Отдельно в рамках круглого стола коснулись темы утилизации отходов первого и второго класса опасности (ртутные лампы, градусники и так далее). У нас этим занимается компания «Инжиниринг». Руководитель фирмы Наталья Воеводина рассказала, что они принимают отходы первого и второго класса опасности, но есть нюанс, связанный с новым законодательством.

Так, с 1 марта 2022 года в системе «Росатома» появился федеральный экологический оператор (ФЭО), который стал единоличным утилизатором таких отходов. Теперь он сам заключает договора с предприятиями и предпринимателями через электронную систему и выбирает «подрядчиков», которые занимаются утилизацией отходов.

Плюс в том, что предприятиям не приходится задумываться об утилизации. С другой стороны, срок подачи заявки составляет 4 дня, а вывоз отходов и вовсе растягивается до 2 месяцев, что вызывает затруднения.

- Но все-таки мы говорим о лампах и градусниках, которые образуются не только у предприятий. Каждый день к нам обращаются граждане с вопросом что делать. Раньше мы принимали эти отходы за определенную плату, но сейчас не имеем права. Мы консультировались с коллегами из ФЭО, и их позиция основана на действующем законодательстве — есть постановление правительства, согласно которому места сбора таких отходов обязаны определять управляющие компании, - говорит Наталья Воеводина. - А они, в свою очередь, обязаны регистрироваться в ФЭО.

Сергей Сухопаров добавил, что владимирцы могут смело нести лампы и градусники в управляющие компании — те обязаны принять их бесплатно, так как все это заложено в тариф. Однако есть другая серьезная проблема - как быть жителям частных домов?

- Это действительно большая проблема. Напрямую зарегистрироваться (в ФЭО — авт.) они не могут. Существуют компании, которые принимают у населения эти отходы за деньги, но они не очень рекламируют свою деятельность в отношении людей, потому что не очень выгодно работать с жителем, который принесет один градусник, в отличие от предприятия с сотнями тонн отходов, - признал Сергей Сухопаров.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам главного эколога Владимира, пока эта проблема не решена, и что с этим делать ясности нет.

Сложные отходы

Руководитель группы компаний «УНР-17» Виктория Панфилова развеяла старый миф о том, что весь собранный раздельно мусор сваливают в общую кучу — оказывается, его отдельно привозят на сортировку и занимаются им тоже отдельно. Причем никто не ожидал, что владимирцы включатся в процесс так активно.

- Низкий поклон жителям. Мы думали, что процент сбора из сеток будет процентов 20, а оказалось около 50, - пояснила Панфилова.

Но не все так радужно в мусорной сфере города. Тут же глава УНР-17 рассказала о «самом неприятном» моменте, и связан он с медицинскими отходами.

- Существуют специальные установки для их сжигания, но мы приостановили данный вид деятельности ввиду недобросовестной конкуренции. На рынок заходит один участник (не буду давать оценку добросовестный или нет), дает цены ниже себестоимости утилизации и обработки этих отходов и все. Мы ушли с этого рынка и никто, кроме этого поставщика не заявился, а недавно эти отходы нашли в подвальном помещении, и они никак не обезврежены, - рассказала Виктория Панфилова и посетовала, что закон фактически не регулирует вопрос с медицинскими отходами.

Предложение из Турции

Зато отвечая на предложение установить в школах контейнеры для сбора текстиля, глава городской экологии неожиданно объявил любопытную новость.

- Не так давно к нам обратилась турецкая компания, которая хотела поставить во Владимире 500 контейнеров для сбора текстиля. Честно говоря, я не знаю, куда мы их денем, поэтому сперва написал отрицательное заключение, но меня попросили над этим подумать, и пока я думаю, - заявил Сухопаров.

Так что не исключено, что во Владимире скоро начнут отдельно утилизировать и одежду.

А вот новых экопунктов во Владимире пока точно не откроется. Гендиректор компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов объяснил, что это нецелесобразно, так как из 1200 контейнерных площадок города уже почти тысяча имеет емкости для раздельного сбора, который успешно развивается.

Кстати, руководитель ГБУ «Экология региона» Константин Сулимко добавил, что их проект по сбору батареек в школах дал прекрасный результат — за два года их собрано более 2,5 тонн. Примечательно, что этот вид отходов перерабатывается полностью. Правда, новые места сбора батареек в ближайшее время будут открываться пока только в школах.