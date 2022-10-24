Владимирские врачи советуют совмещать прививки от гриппа и Covid-19

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На этой неделе во Владимирской области был зафиксирован первый случай заболевания гриппом. Вирус подхватил взрослый мужчина 52 лет. А, значит, сезон заболеваемости гриппом в 33 регионе официально открыт.

Против четырех штаммов

Впрочем, чаще гриппом и ОРВИ болеют вовсе не взрослые, а дети. О чем в эфире сказала Евгения Дорохова, заведующая консультативно-диагностическим отделением №2 областной детской больницы.

- Нужно понимать, что дети всегда находятся в группе риска, - рассказала она. – И лучшей профилактикой является вакцинация. При этом ее нужно проводить не только по национальному календарю прививок. Ведь от гриппа детей прививать нужно ежегодно, начиная с шести месяцев. Если, конечно, нет противопоказаний.

На данный момент департамент здравоохранения закупил два вида отечественных вакцин – «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Первая среди молодых мам она считается одной из лучших, которую дети переносят не так тяжело, как некоторые другие виды вакцин.

- «Ультрикс квадри» отличается от остальных отечественных вакцин тем, что она имеет в себе четыре штамма гриппа, - пояснила Евгений Дорохова. – Уровень защиты у нее соответственно выше.

Кстати, по умолчанию именно эта вакцина предлагается беременным, для которых переболеть гриппом крайне нежелательно.

- Тут главное надо помнить, что вакцинация для беременных показана с 22 недель, - рассказала Надежда Туманова, главный внештатный акушер-гинеколог областного департамента здравоохранения. – И перед этим нужен осмотр акушера-гинеколога и терапевта. В остальном же там очень мало противопоказаний. А сделать вакцинацию просто – достаточно прийти в поликлинику по месту жительства.

40 минут от кабинета не отходить

Отдельно стоит поговорить о коронавирусе. Да, в последние дни очередная волна этой болезни сходит на нет. И сейчас специалисты Роспотребнадзора ежедневно фиксируют уже менее ста новых случаев заболевания. Однако стоит понимать, что коронавирус теперь как грипп – всегда возвращается. А переболеть им во время беременности вряд ли кому-то из женщин хочется.

- Лучше от коронавируса привиться при подготовке к беременности, - сказала Надежда Туманова. – Однако это в идеальной ситуации. В случае наличия беременности лучше уже сделать прививку после 22 недель. Для беременных разрешена вакцина «Спутник V». Уже много деток родилось после применения данной вакцины. И многие российские исследования показывают, что никакого вреда она для них не принесла.

А вот самих детей вакцинируют с 12 лет. При этом медики говорят, что можно даже совмещать вакцинацию от гриппа и коронавируса.

- Просто делается она в две разные руки, - уточнила Евгения Дорохова.

Если же в один день не удалось сделать сразу обе прививки, то тогда вторую назначают спустя четыре недели. В любом случае, детей после прививки сразу не отпускают, чтобы последить за реакцией.

- Дети в течение 40 минут после прививки должны находиться рядом с прививочным кабинетом, - сказала Евгения Дорохова. – Если все в порядке, ребенка отпускают. В течение суток могут быть болезненные ощущения в месте укола, а также незначительное повышение температуры. Если симптомы сильнее, то, конечно, лучше вызвать участкового врача на дом, либо самим прийти в поликлинику. Все зависит от состояния.