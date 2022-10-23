Спектакли и мастер-классы: куда пойти владимирским школьникам во время осенних каникул 2022

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 24 сентября в большинстве школ Владимира начнутся осенние каникулы. Самое время — разнообразить свой досуг и узнать что-то новое.

Спектакли для самых маленьких и не очень

Насыщенная афиша во Владимирском театре кукол, там можно увидеть не только местные спектакли, но и постановки коллективов из других городов.

25 октября в 17 часов состоится спектакль «Дюймовочка» в исполнении артистов Луганского академического театра кукол. Цена - 270 рублей.

Спектакль "Дюймовочка". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

26 октября в 10 часов этот же театр представит свою вторую постановку «Гусенок», которая отлично подойдет для начальной школы. Сказка-игра учит дружбе, взаимопомощи и находчивости. Помогая выручать непослушного Гусенка из беды, ребята смогут почувствовать радость единства в достижении победы над хитрой Лисой. Цена — 270 рублей.

26 октября в 15 часов пройдет спектакль для подростков (16+) «Праздничный сон — до обеда». Комедия нравов о жизни Бальзаминова поставлена по произведению Александра Островского. Цена — 420 рублей. Можно оплатить Пушкинской картой.

Еще один взрослый спектакль (16+) «Нить Ариадны» можно увидеть 27 октября в 18 часов. Постановка рассказывает о поэтах серебряного века — Марине Цветаевой и Константине Бальмонте. Цена — 420 рублей. Можно оплатить Пушкинской картой.

Нить Ариадны.

С 28 по 30 октября во Владимир на гастроли приедет государственный театр кукол Республики Коми из Воркуты. 28 октября в 10 часов и 12.30 покажут спектакль «Иван-Царевич и Серый волк». Яркий, красочный, музыкальный спектакль с характерными образами и выразительными декорациями. Цена — 270 рублей.

Иван-Царевич и Серый волк.

29 октября в 10.00, 12.00 и 16.30 пройдет спектакль «Мойдодыр». Спектакль наполнен юмором, фантастическими превращениями, погонями, забавными танцами, песнями и победой чистоты. Цена — 320 рублей.

30 октября в 11 и 14 часов покажут спектакль «Гуси-лебеди». Чтобы спасти братца, юным зрителям вместе с девочкой предстоит отправиться в непростое приключение, преодолеть испытания, стать добрее, внимательнее и, конечно, обхитрить Бабу – Ягу. Цена — 370 рублей.

Танцующие кошки и шапито

До 13 ноября во Владимире, на парковке у торгового центра «Мегаторг», будет гостить Ростовский цирк-шапито «Арена Макао» с программой «Африканская саванна». В двухчасовой программе принимают участие: тигры, зебры, шотландские пони, обезьяны, попугаи ара, королевские пуделя, еноты, носухи, дикобразы, крокодил, питоны, медведи, верблюды, а также воздушные гимнасты, клоун. Цена — 1600-2400 рублей.

28 октября в 18 часов в Арт-дворце пройдет московский спектакль «Щенки в цирке». В Бухте приключений идет подготовка ко Дню города и Щенячий патруль не остался в стороне. Шоу ростовых кукол наполнено танцами, интерактивом со зрителем, элементами эстрадных номеров и многим другим. Цена билета — 700-1700 рублей.

30 октября в 12 часов в Арт-дворце «Московский театр кошек Владимира Куклачева» представит спектакль «Танцующие кошки». В постановке участвуют не только дрессированные кошки, но и две домашние собаки. А всего в этой необычной труппе 38 артистов-кошек и десять артистов-людей. В мультижанровой премьере «Танцующие Кошки» помимо клоунады, дрессуры и пластики есть еще и цирковые трюки, и пантомима. Цена — 700-1700 рублей.

Отдых в «Патриаршем саду»

С 24 по 28 октября владимирская станция юных натуралистов «Патриарший сад» приглашает детей провести время с пользой. В программе: квесты «В стране невыученных уроков», «Владимир княжеский: история в лицах», «Игры разума», экскурсии по территории сада и оранжереи,

мастер-классы, просветительские программы «Окно в природу», «Зеленый мир», «Эковзгляд», «Владимирская Русь», «Акварелька», «Азбука растений», живые уроки «В царстве оранжерейных растений». Предварительная запись по телефону: 8(904)039-16-27. Посещение возможно по Пушкинской карте.

Роспись пряников и создание конфет

Музей пряника предлагает посетить школьникам и их родителям сладкие мастер-классы. Главное — предварительно записаться. Это можно сделать по телефону: 8(900)478-36-77.

Пряник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 октября в 16.00 и 17.30, 25 октября в 14.30, 17.30, 26 октября в 14.30 — мастер-класс по росписи пряников. Гости в игровой форме узнают об истории пряника, его видах, рецептуре и мировых пряничных традициях и обрядах . В программу входят: экскурсия, мастер-класс, дегустация пряников. На выбор роспись печатного пряника/имбирного пряника/пряничной открытки. Цена — 700-750 рублей с человека.

25 октября в 16.00, 27 октября в 16.00 - мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет.

Гостей ждет увлекательная интерактивная экскурсия в историю шоколада и технология производства, мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет ручной работы. Цена — 750 рублей с человека.

26 октября в 17.00 — программа «Шоколадные яйца с сюрпризом» + шоу с темперированием шоколада. Сначала гостей ждет экскурсия в историю шоколада и шоколадных яиц. Затем каждый создаст своими руками два шоколадных яйца с помощью готовых шоколадных половинок из четырех видов шоколада. Одно яйцо будет в виде бомбочки для какао с маршмелоу, взрывной карамелью и другими наполнителями на выбор. Второе яйцо будет с сюрпризом (на выбор будет 8 наполнителей). После приготовления шоколадных яиц ребят ждет зрелищное и ароматное шоу под названием темперирование и, конечно же, дегустация приготовленного шоколада. Цена — 1200 рублей с человека, семейный билет на трех человек — 2700 рублей.

27 октября в 17.30 — выпекание и роспись печатного пряника. В программу входят: экскурсия, мастер-класс и дегустация. Цена — 1000 рублей с человека, семейный билет на трех человек — 2550 рублей.