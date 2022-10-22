Юная певица из Селивановского района покорила Игоря Крутого и Диану Арбенину

Кадр из передачи.

Жители Владимирской области продолжают покорять телевидение, участвуя в разных проектах. На этот раз удача и звезды эстрады улыбнулись школьнице из деревни Андреевка Селивановского района Арине Хрущевой.

Девочка решила поучаствовать в международном вокальном конкурсе «Ты супер». Это не просто очередной песенный проект, это конкурс для детей, которые остались без попечения родителей. Юные исполнители проходят отбор жюри, добираются до финала, где зрители с помощью смс-голосования определяют победителя.

Арина Хрущева — самая юная участница проекта, ей всего 9 лет. Мама оставила ее сразу после рождения. Девочка попала в дом малютки, где провела первый год своей жизни. В течение этого времени малышку навещала будущая приемная мать, а потом забрала ее домой. Сейчас у Арины есть старший брат, родители, рыжий кот и собака.

- Я знаю, что у меня есть родной брат и две сестры. Старших брата и сестру уже забрали в приемные семьи, а младшая Ульяна живет с моей биологической матерью. Мне бы очень хотелось познакомиться с сестрами и братом, узнать, как они живут, - рассказала на проекте Арина. - Но видеться с женщиной, которая меня оставила, я не хочу. Боюсь, что она захочет меня забрать.

Арина очень разносторонняя девочка – занимается в театре эстрадной песни «Шанс», является его солисткой, также обучается в районной Школе искусств по классу хореографии, выступает в составе танцевальной группы «Калинка». Она неоднократно награждалась грамотами и дипломами за участие в творческих конкурсах разных уровней и в олимпиадах. А еще она увлекается рисованием, шитьем, вязанием. Главная мечта Арины — посетить египетские пирамиды и стать полицейским.

Для участия в проекте девочка выбрала песню «В синем море, белой пене». На сцене она держалась уверенно и была очень искренней, чем покорила звездное жюри. И это несмотря на то, что она забыла слова.

Первой на зеленую кнопку нажала Ирина Дубцова, вслед за ней — звезда «Ночных снайперов» Диана Арбенина и композитор Игорь Крутой. Последним свой голос отдал Алексей Воробьев. Жюри единогласно решило, что Арина достойна пройти в полуфинал.

- Ты вышла, как Мальвина, и сразила всех наповал. Мне очень понравилось твое выступление, - сказал Игорь Крутой.

- Ты настолько светлая и смелая. Если бы я в 9 лет вышел на сцену, я бы не то чтобы забыл слова, я бы, наверное, впал в ступор. А ты молодец, артистище, гений! - похвалил девочку Алексей Воробьев.

Уже 23 октября в 20.20 на телеканале НТВ пройдет третья серия полуфинальной битвы, и на сцене вновь выступит Арина. Если ей удастся выйти в финал, то жители региона смогут отдать за нее свои голоса. Пожелаем Арине удачи!