Владимирцам по требованию прокуроров вернули 132 миллиона «зарплатных» долгов

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Прокуратура Владимирской области подвела итоги работы в области надзора за соблюдением трудовых прав жителей региона в 2022 году. Как оказалось, нарушали закон как работодатели, так и службы занятости населения.

Просрочили «серую» зарплату

В общей сложности прокуроры региона зафиксировали за весь минувший год 3471 нарушение в области трудового права. В основном все заканчивалось представлениями и штрафными санкциями. Но бывали и судебные иски (536 исковых заявлений), а в шести случаях даже возбудили уголовные дела. Как и прежде, одной из самых злободневных тем стала невыплата зарплаты.

- Мерами прокурорского реагирования в 2022 году удалось погасить задолженность по заработной плате на общую сумму более 113 миллионов рублей, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

Еще 337 заявлений надзорное ведомство направило в суды, потребовав выдать судебные приказы на взыскание начисленной, но так и не выплаченной зарплаты. Общая сумма таких задолженностей составила еще 19 миллионов рублей.

Любопытно, что в двух случаях по инициативе прокуроров суды за нарушение сроков выплаты зарплаты применили весьма редкое наказание — дисквалификацию руководителя. Дисквалифицированы были два начальника, которыми оказались глава МУП Вязниковского района «Ритуал» и МУП Проектный институт «Муромпроект».

Не менее интересен случай, который прокуроры обнаружили во Владимире. Здесь не выплатили вовремя даже не легальную, а «серую» зарплату. Без денег остались два сотрудника охранного предприятия «Цезарь плюс», которые работали без оформления трудовых договоров. После вмешательства прокуратуры деньги выплатили.

Также из «зарплатных» нарушений прокуроры отметили восемь фактов не предоставления организациями в службу статистики данных о просроченной зарплате на общую сумму в 58 миллионов рублей. Тут «отличился» Муромский радиозавод, уклонившийся от подачи данных по долгу перед сотрудниками в 2,2 миллиона рублей. За это директор завода был оштрафован на 10 тысяч рублей. Подобные факты отмечались также во Владимире, в Петушинском и Александровском районах.

В надзорном ведомстве Владимирской области рассказали и о том, что в отдельных детских садах Владимира, Судогодского и Муромского районов руководителями не принимались документы об индексации зарплат. В частности, таких документов не обнаружили в детских садах №13 и №14 в Муроме.

Куда пропали деньги

Другим блоком «трудовых» нарушений стали недочеты, выявленные в работе центров занятости населения.

В частности, в Вязниках вскрылись случаи получения пособий по безработице людьми, которые скрыли, что уже нашли работу. После того, как такие факты стали известны, провинившиеся соискатели деньги не вернули, а сами службы занятости в суд по этому поводу не обращались. В прокуратуре сообщают о таком случае в Вязниковском и Ковровском центрах занятости.

А вот в Муроме ЦЗН попался на том, что перечислил 100 тысяч рублей местному жителю на организацию собственного дела. Деньги передали в рамках областной программы по содействию занятости населения Владимирской области. Однако прокурорам не предоставили материалы, которые подтвердили бы, что деньги потратили по целевому назначению.

Из прочих нарушений областная прокуратура выделила случаи, когда 10 организаций уклонились от официального оформления трудовых отношений со своими работниками. Как правило, с людьми заключали лишь простые договоры, дабы прикрыть фактически полноценные трудовые отношения. После вмешательства прокуратуры 15 человек стали полноценными сотрудниками организаций.

Наконец, в прокуратуре Владимирской области рассказали об одном факте нарушения трудового законодательства, который закончился трагически. Так, в ходе проверки было установлено, что 23 марта минувшего года в Муроме на производственной площадке компании «Карьер плюс» во время погрузочно-разгрузочных работ один из сотрудников получил травмы, повлекшие его смерть. Материалы прокуратуры были направлены в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело, 1 декабря Муромский городской суд вынес по этому делу обвинительный приговор. Виновнику трагедии дали полтора года условно с испытательным сроком один год. Однако сейчас решение обжалуется в областном суде.