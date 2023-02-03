Владимирцам покажут «Мертвые души» и спектакль об Ольге Розановой

Спектакль "Дыши". Фото с сайта театра кукол.

2023-й год принесет жителям областного центра сразу несколько театральных новинок. Большие планы у Владимирского театра драмы. Несмотря на то, что артисты до сих пор не могут выходить на родную сцену, работа над новыми постановками не останавливается.

Островский, Гоголь, Чехов

23 февраля на сцене областного Дома работников искусств пройдет премьера моноспектакля Юрия Круценко «Vозле синих Zвезд» по пьесе Андрея Кулагина. Это будет мужской разговор в одном действии.

27 марта, в Международный день театра» на сцене Областного дворца культура и искусства покажут гротеск-фантазию «Лес плюс» по пьесе Александра Островского «Лес». В произведении изображается мир, в котором происходит утрата семейных ценностей. Ради того, чтобы получить желаемое, люди совершают низкие и подлые поступки. По словам директора драмтеатра Бориса Гунина, это будет очень серьезная и глубокая работа.

На 19 июня запланирован спектакль «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана. Зритель столкнется с проблемами власти и человека, с противостоянием добра и зла. Над спектаклем работает режиссер Михаил Сомов, он сотрудничает с драмтеатром впервые.

Еще одна масштабная работа, которая ожидает владимирских театралов - «Мертвые души» Николая Гоголя. Грандиозную постановку хотят показать, когда в театре завершится ремонт.

Продолжит радовать зрителей и Владимирский областной театр кукол. Уже 10 февраля там покажут спектакль «Дыши», посвященный амазонке русского авангарда, владимирской художнице Ольге Розановой. Ее творческий мир при всей стремительной смене ориентиров поражает внутренней цельностью и глубиной. Спектакль погружает зрителя в разворачивающееся действо. Оно будет происходить в мастерской художницы. Роль Ольги Розановой исполнит актриса Елена Тюрина.

Спектакль "Дыши". Фото с сайта театра кукол.

Кроме того, недавно прошло заседание художественного совета, посвященного разработке и постановке спектакля по пьесе Антона Чехова «Медведь». Постановка будет представлять из себя одноактный водевиль. Режиссер-постановщик — Марина Протасова, художник-постановщик — Нелли Полякова из Санкт-Петербурга. Премьера намечена на 19 мая, она адресована аудитории 12+.

Шесть интерактивных спектаклей

В областном Доме работников искусств стартует проект «Живое слово». 6 февраля состоится премьера интерактивного литературного спектакля «Медный всадник» по поэме Александра Пушкина. Постановка реализована ВОДРИ и владимирским камерным театром Т.О.О.Т. Задача команды проекта – не просто познакомить зрителей с произведением, но и помочь понять его: пережить события вместе с героем, погрузиться в эпоху создания литературного текста и в итоге «подружиться» с классикой.

"Медный всадник". Фото: Александр ГЛУЗ

До конца года будет поставлено еще пять интерактивных спектаклей по произведениям русской классики, которые составляют основу образовательной программы по литературе. В основе каждого спектакля – язык первоисточника, живое слово. Знакомить зрителя с гениальными текстами Пушкина, Лермонтова, Есенина, Чехова, Гоголя зрителей будет актер театра и кино Игорь Клочков. В спектаклях он не ограничен только ролью чтеца, а берет на себя задачу ненавязчивого взаимодействия со зрителем и готов стать связующим звеном между автором и аудиторией. В постановках планируется использовать живую музыку – от классики и фольклора до современных композиций в инструментальном исполнении, а также вокал. В планах у авторов задействовать в спектаклях элементы теневого театра, технические возможности свето-звукового оборудования сцены и интерактивные техники общения со зрителями.

Основная аудитория проекта «Живое слово» – молодежь, участники программы «Пушкинская карта». Спектакли для организованных групп старшеклассников и студентов будут проводиться с 6 февраля по предварительной записи по заявкам учебных заведений и педагогов. На март запланированы вечерние показы «Медного всадника» для всех желающих.