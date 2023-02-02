Аквапарк в Суздале откроют в конце 2023 года

Фото с сайта ГТК.

Владимирцы давно мечтают о появлении в регионе хорошего аквапарка. Сейчас для развлечений приходится ездить в Нижний Новгород, Рязань или Казань. Разговоры о нем велись в течение одиннадцати лет.

Спорткомплекс «Суздаль Арена» и аквапарк по немецкому проекту на территории ГТК бизнесмен Олег Жуков начал строить еще в 2012 году. В 2015 году стройка была заморожена, когда спортцентр был готов на 60 процентов. У аквапарка к тому моменту даже залили фундамент.

В 2019 году бизнесмен обсуждал с экс-губернатором Владимиром Сипягиным возможность финансирования завершения строительства из бюджета региона. Называлась сумма в 404 миллиона рублей. В ноябре 2020 года появилась информация, что собственники планируют достраивать объект самостоятельно и сдать его в конце 2021 года. Однако открыли только «Суздаль Арену», где сейчас проводят статусные официальные мероприятия и спортивные соревнования федерального уровня.

К концу этого года обещают завершить строительство долгожданного аквапарка. Сейчас работы находятся на финишной прямой. Его площадь составляет десять тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 350 тысяч посетителей в год.

Владельцы аквапарка говорят, что здание имеет уникальный дизайн, аналогов которого нет в России: покрытая зеленым газоном крыша повторяет форму суздальских холмов и не нарушает естественную панораму древнего города.

Фото с сайта ГТК.

В аквапарке появятся водные горки и детская территория, зона SPA с кабинетом косметологии, массажным кабинетом, кабинет термо-SPA, бальнео-уходом (это процедуры с минеральными водами и лечебными грязями). В банном комплексе будет восемь бань и саун различного назначения, хаммам и бассейны с гидромассажем. Плюс фуд-корт вместимостью до 150 человек с летней верандой.

Так как Суздаль является туристическим городом, и туда часто приезжают гости из Москвы, вход в аквапарк вряд ли будет бюджетным. Например, цена билета в аквапарк «Ривьера» колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей. Поэтому стоит ждать похожих тарифов.

Напомним, что в 2024 году Суздаль будет праздновать свое тысячелетие. К этому времени город должен кардинально преобразиться, так что туристам и жителям области будет, на что посмотреть и куда сходить. А вообще преображать Суздаль намерены вплоть до 2030 года. Концепция включает в себя комплексное обновление города: сохранение памятников архитектуры, коих немало, развитие общественных пространств, строительство социальной и транспортной инфраструктуры, а также создание единого дизайн-кода.