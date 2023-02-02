В Петушинском районе не хватает трех бригад скорой медицинской помощи

Фото Правительства Владимирской области.

Буквально накануне бригада «скорой помощи» в поселке Вольгинский обслужила первые вызовы после своего возвращения. Это подтвердили в Минздраве и вместе с тем уточнили, что ситуация с местными отделениями СМП пока оставляет желать лучшего.

Пригласили вернуться на работу

После того, как скандал с сокращением единственной на пятитысячный поселок бригады СМП вышел на федеральный уровень, свои проверки начали проводить Следственный комитет России и прокуратура Владимирской области, а руководство Минздрава региона выезжало на место, чтобы лично выяснить происходящее.

Как известно, клиника «Вольгинская» не входит в областную систему здравоохранения и подчиняется медцентру «Решма», который является структурным подразделением Федерального медико-биологического агентства. Поэтому сокращение бригады стало неожиданностью даже для Минздрава.

Попутно вскрылся и ряд других проблем. В частности, речь велась о кадровом дефиците в самой клинике поселка, а также о нехватке бригад СМП в Петушинском районе в целом.

Итоги проверок со стороны силовых структур пока неизвестны, а в Минздраве ответили на наш официальный запрос и рассказали некоторые детали происходящего в медицине Петушинского района и в частности в Вольгинском.

- 27 января в рамках встречи в поселке Вольгинский вице-губернатора Константина Баранова, главы администрации Петушинского района Александра Курбатова с руководством ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России достигнута договоренность о возобновлении работы станции скорой помощи в поселке Вольгинский с 30 января, - рассказал министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.

Главный врач региона добавил, что 30 января по состоянию на пять часов вечера бригада уже восемь раз успела выехать на вызовы. Через медицинские источники в Петушинском районе «КП-Владимир» стало известно, что бывших сотрудников поселкового СМП в тот же день пригласили прийти на работу.

Руководитель клиники «Вольгинская» Мария Соколова подтвердила, что бригада действительно вышла с 30 января на линию, и в ее состав вошли именно старые медработники, которых изначально уволили по сокращению.

Правда, количество выездов по состоянию на 1 февраля Мария Соколова называть отказалась, сославшись на то, что данные передает в Минздрав региона.

Сами жители поселка заверили, что ситуация наладилась.

- Я еще не вызывала «скорую», но наши жители рассказывают, что бригада работает, - поделилась местная жительница Светлана.

Бригады вдоль трассы

Так что в Вольгинском эпопея со «скорой» закончилась благополучно, чего не скажешь обо всем районе.

- Населению Петушинского района скорую медицинскую помощь оказывают пять бригад СМП Петушинской районной больницы при нормативе в восемь бригад, - признал Артем Осипов.

В Минздраве добавили, что бригады не просто находятся в одном месте, а распределены вдоль трассы М-7. Так, по одной машине находятся в Покрове, Петушках, Костерево и поселке Городищи.

- Остальные бригады могут назначаться на усиление указанных локаций, - объяснил министр здравоохранения.

Сами врачи Петушинского района, пожелавшие остаться неизвестными, рассказывали нам, что на район требуется не менее 10 бригад, особенно остро стоит вопрос в летние дни, когда в поселках наблюдается наплыв московских дачников.

В общем, пока ситуация остается не самой радужной. В Минздраве региона рассказали, что занимаются привлечением врачей и фельдшеров в петушинскую «скорую», но пока эта работа идет с переменным успехом. Так, за весь прошлый год на работу в отделение СМП Петушинской райбольницы устроились только три фельдшера. Но может вслед за Вольгинским удастся решить проблемы и во всем районе.